Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин обвенчался с женой: фото из храма

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его жена вступили в брак в храме. Они поделились первыми фото по венчанию.

Еще в прошлом году певец Роман Сасанчин и его жена Иванна заявили, что хотят вступить в брак в церкви. Стало известно, что наконец-то они реализовали эту мечту.

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Роман Сасанчин обвенчался с супругой

Супруги поделились первыми фото из брака, прошедшего в селе Большая Березовица Тернопольской области. Они обвенчались в вышиванках, выбрав украинскую одежду в противовес белому платью и костюму. Иванна на плечи накинула платок.

Этот день настал! Мы вступили в брак. Эмоции очень крутые, внутри сразу почувствовалась легкость,

– поделилась пара.

Роман и Иванна Сасанчин обвенчались / Фото из инстаграма Иванны

Кто из звезд обвенчался во время войны

, Роман и Иванна поженились в декабре 2021 года, за месяц до рождения дочери. Пара проходила непростые испытания за время брака – у них были публичные ссоры в сети и даже заявления о разводе . Однако во время Пасхальных праздников супруги сообщили, что договорились со священником о венчании. После войны Сасанчины хотят сыграть свадьбу.