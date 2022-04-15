О том, что Роман и Иванна больше не пара, стало известно со страницы девушки в инстаграмме. Молодая мамочка опубликовала сториз, однако не объяснила, почему они решили развестись.

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Роман Сасанчин расстается с женой

В декабре 2021 года влюбленные стали родителями. За несколько дней до рождения дочери Элизабет они зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Из-за войны Иванна с дочерью в начале марта уехали в Польшу, а Роман остался в Украине. Как отмечает девушка, проблемы у супругов начались именно месяц назад.

Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, что с течением времени переболит,

– написала девушка.



Роман Сасанчин разводится / Скриншот из инстаграм-сториз Иванны Сасанчин