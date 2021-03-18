В скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри стало известно, что пара якобы провела тайную церемонию свадьбы за три дня до самого действа 19 мая 2018 года. Об этом не знал никто, кроме молодоженов и архиепископа Кентерберийского. Впрочем, другой священник опроверг это, поскольку, по его мнению, это был всего лишь частный разговор, а не таинство бракосочетания.

В интервью 7 марта Меган Маркл впервые рассказала, что вышла замуж за принца Гарри за 3 дня до публичной церемонии, которая транслировалась на весь мир. Она хотела, чтобы это был праздник только для них двоих.

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Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,

– поделилась Маркл.

Поэтому Меган и Гарри обменялись обетами на своем заднем дворе, а на тайной церемонии был лишь архиепископ Кентерберийский, который и провел ее. В свидетельство о браке указана дата именно того дня.



Таинство бракосочетания Меган и Гарри 19 мая 2018 года с архиепископом Кентеберийским / Фото Getty Images

Она в этом не разбирается, – священник Марк Эдвардс

Такое признание вызвало немало разговоров в прессе, поэтому Марк Эдварс, священник церкви святого Матфея в Даннингтоне, графство Йоркшир, и церкви Святого Кутберта в Эдинбурге, Шотландия, в расширенном комментарии для The Daily Mail объяснил свое видение ситуации. Свои мысли он привел лишь после того, как к нему обратились представители из Ламбетского дворца – резиденции Джастина Уэлби, архиепископа Кентерберийского, который якобы устроил тайную свадьбу Меган и Гарри. Сам архиепископ от комментариев отказался.

Джастин не устраивает частных свадеб. Меган – американка, она просто все не так поняла. Она в этом не разбирается. Джастин с глазу на глаз поговорил с парой, но я могу заверить вас, что никакой свадьбы до телетрансляции не было,

– прокомментировал Марк Эдвардс.

Он добавил, что это была не более чем частная беседа между Джастином и молодоженами. Священник выразил также беспокойство относительно того, к каким последствиям могут привести неосторожные слова Меган:

"Это ставит нас, священников, в затруднительное положение относительно того, что представляет собой свадьба англиканской церкви. Обязательны ли свидетели, некоторая процедура и законность, или теперь это просто частная договоренность с представителями духовенства? Можем ли мы теперь проводить частные свадьбы без свидетелей в обычных садах? ... Во время карантина ко мне обращались люди с вопросом, могут ли они устроить частные свадьбы, и мне приходилось объяснять, что это не будет считаться законной свадьбой и не будет соответствовать канонам церкви", – объяснил священник Марк Эдвардс.

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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото Getty Images

Что известно о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?