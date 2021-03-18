Она все не так поняла, – священник англиканской церкви опроверг тайную свадьбу Меган Маркл
В скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри стало известно, что пара якобы провела тайную церемонию свадьбы за три дня до самого действа 19 мая 2018 года. Об этом не знал никто, кроме молодоженов и архиепископа Кентерберийского. Впрочем, другой священник опроверг это, поскольку, по его мнению, это был всего лишь частный разговор, а не таинство бракосочетания.
Источник:The Daily Mail
В интервью 7 марта Меган Маркл впервые рассказала, что вышла замуж за принца Гарри за 3 дня до публичной церемонии, которая транслировалась на весь мир. Она хотела, чтобы это был праздник только для них двоих.
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Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,
– поделилась Маркл.
Поэтому Меган и Гарри обменялись обетами на своем заднем дворе, а на тайной церемонии был лишь архиепископ Кентерберийский, который и провел ее. В свидетельство о браке указана дата именно того дня.
Таинство бракосочетания Меган и Гарри 19 мая 2018 года с архиепископом Кентеберийским / Фото Getty Images
Она в этом не разбирается, – священник Марк Эдвардс
Такое признание вызвало немало разговоров в прессе, поэтому Марк Эдварс, священник церкви святого Матфея в Даннингтоне, графство Йоркшир, и церкви Святого Кутберта в Эдинбурге, Шотландия, в расширенном комментарии для The Daily Mail объяснил свое видение ситуации. Свои мысли он привел лишь после того, как к нему обратились представители из Ламбетского дворца – резиденции Джастина Уэлби, архиепископа Кентерберийского, который якобы устроил тайную свадьбу Меган и Гарри. Сам архиепископ от комментариев отказался.
Джастин не устраивает частных свадеб. Меган – американка, она просто все не так поняла. Она в этом не разбирается. Джастин с глазу на глаз поговорил с парой, но я могу заверить вас, что никакой свадьбы до телетрансляции не было,
– прокомментировал Марк Эдвардс.
Он добавил, что это была не более чем частная беседа между Джастином и молодоженами. Священник выразил также беспокойство относительно того, к каким последствиям могут привести неосторожные слова Меган:
"Это ставит нас, священников, в затруднительное положение относительно того, что представляет собой свадьба англиканской церкви. Обязательны ли свидетели, некоторая процедура и законность, или теперь это просто частная договоренность с представителями духовенства? Можем ли мы теперь проводить частные свадьбы без свидетелей в обычных садах? ... Во время карантина ко мне обращались люди с вопросом, могут ли они устроить частные свадьбы, и мне приходилось объяснять, что это не будет считаться законной свадьбой и не будет соответствовать канонам церкви", – объяснил священник Марк Эдвардс.
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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото Getty Images
Что известно о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?
- Грандиозный праздник состоялся 19 мая 2018 года в Лондоне, в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.
- Свадьба состоялась согласно всем королевским традициям: пара имела таинство брака в церкви, впоследствии отправилась на машине среди толпы людей, здороваясь с ними, потом состоялась праздничная фотосессия с королевской семьей и прием, а вечером пару ждала частная вечеринка в кругу друзей.
- Для свадьбы Меган Маркл выбрала платье дизайнера Клэр Уэйт Келлер, а вечерний образ от Stella McCartney. У нее также был удивительный 5-метровый шлейф, на котором были вышиты символы 53-х стран Содружества. Свадебную фату дополняла тиара Bandeau, в которой центральная брошь-цветок принадлежала бабушке королевы Елизаветы II – королеве Марии.
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