Обрученная Пэрис Хилтон призналась, будет ли брать фамилию любимого после свадьбы
Американская звезда Пэрис Хилтон несколько дней назад получила предложение от своего любимого Картера Реума. Сейчас женщина готовится к свадьбе и рассказывает детали признания и планов на будущее.
Источник:подкаст This Is Paris
Как произошло признание Пэрис Хилтон
Счастливая светская львица Пэрис Хилтон обручилась с возлюбленным в ее 40-й день рождения – 17 февраля. Она призналась, что давно ждала этого события, впрочем, когда это произошло, она была потрясена и шокирована.
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Для признания Картер тщательно подготовился: он пригласил ее на романтическое свидание на пляже, где был домик, украшенный цветами. В нужный момент он опустился на одно колено и попросил Пэрис выйти за него замуж. Она ответила согласием.
Я просто начала дрожать и плакать, потому что была так взволнована, так счастлива,
– поделилась Хилтон.
Возьмет ли Пэрис Хилтон фамилию мужа?
Несмотря на знаменитую фамилию своей семьи, Пэрис планирует сделать двойную фамилию – сделав приятно и мужу, и не потеряв собственную. Следовательно, она будет Пэрис Хилтон-Реум. Что касается общих детей, то пара планирует их завести после свадьбы. Недавно она признавалась, что готовится стать матерью благодаря искусственному оплодотворению.
Что известно об отношениях пары?
Бизнесмен и писатель познакомился с актрисой еще 15 лет назад. Однако их знакомство не привело к отношениям. Уже впоследствии, в начале 2020 года, стало известно о романе звезд. Пэрис и Картер появились вместе на светском событии. Они начали встречаться в 2019 году. Пэрис Хилтон и Картер Реум встречаются больше года. За год до их отношений Пэрис разорвала помолвку с Крисом Зилкой.
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