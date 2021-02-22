Американская звезда Пэрис Хилтон несколько дней назад получила предложение от своего любимого Картера Реума. Сейчас женщина готовится к свадьбе и рассказывает детали признания и планов на будущее.

Как произошло признание Пэрис Хилтон

Счастливая светская львица Пэрис Хилтон обручилась с возлюбленным в ее 40-й день рождения – 17 февраля. Она призналась, что давно ждала этого события, впрочем, когда это произошло, она была потрясена и шокирована.

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Для признания Картер тщательно подготовился: он пригласил ее на романтическое свидание на пляже, где был домик, украшенный цветами. В нужный момент он опустился на одно колено и попросил Пэрис выйти за него замуж. Она ответила согласием.

Я просто начала дрожать и плакать, потому что была так взволнована, так счастлива,

– поделилась Хилтон.

Возьмет ли Пэрис Хилтон фамилию мужа?

Несмотря на знаменитую фамилию своей семьи, Пэрис планирует сделать двойную фамилию – сделав приятно и мужу, и не потеряв собственную. Следовательно, она будет Пэрис Хилтон-Реум. Что касается общих детей, то пара планирует их завести после свадьбы. Недавно она признавалась, что готовится стать матерью благодаря искусственному оплодотворению.