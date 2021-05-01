Наследница крупнейшей в мире сети отелей похвасталась натуральной красотой. Пэрис Хилтон впервые за долгое время сделала селфи не в роскошном наряде от премиальных домов мод, а в повседневном образе.
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В кадре она появилась в темном топе и серой олимпийке, которую оставила расстегнутой. Волосы обольстительная блондинка собрала в пучок. Пэрис Хилтон смыла всю косметику, поблагодарив косметолога за мягкую кожу. Ее фото без макияжа – это настоящая редкость, поэтому оно вызвало фурор в сети и собрало миллион лайков.
Без макияжа. Нет лучшего чувства, чем свежее лицо. Моя кожа настолько мягкая,
– поделилась Пэрис Хилтон.
Кто из звезд показывал лицо без косметики
- Украинская ведущая Катя Осадчая часто позирует без косметики. На днях звезда восхитила нежным образом в белом кардигане, сфотографировавшись на фоне нарциссов.
- Певица Джамала также показывала, как выглядит в повседневной жизни без макияжа и фильтров.
- Не так давно модель и блогер Кайли Дженнер демонстрировала кадры в соблазнительном бикини и без косметики.
- 54-летняя украинская актриса Ольга Сумская также показала лицо без косметики по просьбе поклонников.