Наследница крупнейшей в мире сети отелей похвасталась натуральной красотой. Пэрис Хилтон впервые за долгое время сделала селфи не в роскошном наряде от премиальных домов мод, а в повседневном образе.

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В кадре она появилась в темном топе и серой олимпийке, которую оставила расстегнутой. Волосы обольстительная блондинка собрала в пучок. Пэрис Хилтон смыла всю косметику, поблагодарив косметолога за мягкую кожу. Ее фото без макияжа – это настоящая редкость, поэтому оно вызвало фурор в сети и собрало миллион лайков.

Без макияжа. Нет лучшего чувства, чем свежее лицо. Моя кожа настолько мягкая,

– поделилась Пэрис Хилтон.

Кто из звезд показывал лицо без косметики