Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала показала натуральную красоту. Звезда опубликовала фотографию, где изображена без макияжа и фильтров.

Не все знаменитости решаются показать, как выглядят в реальной жизни. У каждого есть свои недостатки, которые скрывают фильтры в инстаграме или макияж. Однако дома все снимают маски и отдыхают от ежедневных макияжей.

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Фото Джамалы без макияжа

Артистка поделилась новым фото на личной странице в инстаграме. Она предстала перед камерой в вязаном бежевом топе, волосы аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику. Джамала показала свой естественный внешний вид. Даже без макияжа она выглядит безупречно.



Джамала показала, как выглядит без макияжа / Фото с инстаграму Джамалы

Исполнительница в заметке отметила, что больше всего ей нравится состояние кожи, когда она:

достаточно времени провела на солнце и немного загорелая (но не забывала об использовании солнцезащитных средств);

кожа достаточно увлажнена;

отдохнула и хорошо выспалась.

Тогда мне не хочется делать макияж. Чувствую, что моя кожа благодарна за хорошее умывание, тонизирование и увлажнение,

– написала в публикации Джа.

"Эксперты отмечают, что для хорошего самочувствия нужно пить много воды. Я так и делаю. В целом выпиваю по 2-2,5 литра в день, не считая кофе и чай. Но только воды недостаточно. Также в уходе за кожей должен быть увлажняющий крем и еще какое-то дополнительное средство. С нашим климатом это обязательно, ведь погода постоянно меняется, что влияет на кожу. А сейчас мы много времени проводим дома, где сухой воздух, поэтому увлажнение непременно должно быть", – подчеркнула звезда.