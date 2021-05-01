Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів похизувалася натуральною красою. Періс Гілтон вперше за довгий час зробила селфі не у розкішному вбранні від преміальних будинків мод, а у повсякденному образі.

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У кадрі вона постала у темному топі та сірій олімпійці, яку залишила розстебнутою. Волосся зваблива білявка зібрала у пучок. Періс Гілтон змила всю косметику, подякувавши косметологу за м'яку шкіру. Її фото без макіяжу – це справжня рідкість, тому воно викликало фурор у мережі та зібрало мільйон лайків.

Без макіяжу. Немає кращого відчуття, ніж свіже обличчя. Моя шкіра настільки м'яка,

– поділилася Періс Гілтон.

Хто з зірок показував обличчя без косметики