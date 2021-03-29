Светская львица Пэрис Хилтон приобрела своей собачке чихуахуа мини-сумочку от бренда Hermès за 5 500 долларов. Зато сеть взорвалась негодованием за "неуклюжий" расход средств.

Знаменитая американская актриса и модель Пэрис Хилтон удивила поклонников новым роскошным подарком для своей собаки. Не все поклонники поддержали поступок звезды.

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Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон приобрела своему четвероногому другу чихуахуа мини-сумочку от известного французского бренда Hermès за 5500 долларов (что составляет около 154 тысяч гривен). Она похвасталась фото собачки по имени Даймонд Бейби ("Бриллиантовый Малыш"), у которой была эта сумочка.

Зато себе Пэрис Хилтон подарила такую ​​же сумку, но обычных размеров за 24 500 долларов. Оба аксессуара – это разные варианты знаменитой модели Birkin.

Реакция сети

Многие пользователи сети возмутились таким поступком Пэрис Хилтон. Они отмечали, что в мире есть гораздо больше проблем, на которые стоит тратить огромные суммы денег.

Она не меняется и не является ничем большим, чем избалованным богатым ребенком. Миллионы людей в мире голодают, а она тратит такие деньги на сумку для собаки. Слишком поздно призвать ее повзрослеть;

А люди в мире голодают!;

Так много людей, у которых нечего есть, а ты делаешь это всего лишь ради собаки?.

Однако есть много и тех, кто не считает плохим поступок Пэрис Хилтон. Они взамен пишут о том, что фото с собачкой очень милое: