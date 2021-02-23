Ольга Сумская показала лицо без макияжа: фото
Успешная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что поклонники просили ее показаться без макияжа. Поэтому звезда продемонстрировала натуральную красоту на камеру.
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Народная артистка Украины Ольга Сумская обычно публикует свои фото с роскошным вечерним макияжем и укладкой. Но на этот раз звезда решила показать себя без косметики.
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Ольга Сумская без макияжа
54-летняя знаменитость ехала в поезде. Она записывала сторис в инстаграме, где рассказала, что поклонники часто просят ее записывать видео или показывать себя без косметики или фильтров.
Ольга Сумская позировала в черных брюках и неоново-зеленом худи. Белокурые волосы звезда распустила, они были уложены легкими локонами. Перед камерой актриса предстала полностью без косметики и фильтров.
Часто получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот без фильтров и без макияжа. Друзья, можете все рассмотреть. Ну конечно, с фильтрами лучше, а сейчас какая есть,
– поделилась Ольга Сумская.
Ольга Сумская без макияжа / Фото из инстаграм-сторис
Какие еще звезды показываются без макияжа
- Украинские знаменитости часто делают фото без косметики. Например, недавно Настя Каменских выложила фото, где предстала без макияжа.
- Танцовщица Елена Шоптенко показала видео, где предстала в нежном образе и продемонстрировала натуральную красоту.
- Катя Осадчая, которая также часто делится фото без косметики, очаровала необычным образом, что вдохновлен княгиней Ольгой.
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