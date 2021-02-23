Успешная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что поклонники просили ее показаться без макияжа. Поэтому звезда продемонстрировала натуральную красоту на камеру.

Народная артистка Украины Ольга Сумская обычно публикует свои фото с роскошным вечерним макияжем и укладкой. Но на этот раз звезда решила показать себя без косметики.

К слову Лилия Ребрик показала безупречный образ в черном платье с декольте: фото

Ольга Сумская без макияжа

54-летняя знаменитость ехала в поезде. Она записывала сторис в инстаграме, где рассказала, что поклонники часто просят ее записывать видео или показывать себя без косметики или фильтров.

Ольга Сумская позировала в черных брюках и неоново-зеленом худи. Белокурые волосы звезда распустила, они были уложены легкими локонами. Перед камерой актриса предстала полностью без косметики и фильтров.

Часто получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот без фильтров и без макияжа. Друзья, можете все рассмотреть. Ну конечно, с фильтрами лучше, а сейчас какая есть,

– поделилась Ольга Сумская.



Ольга Сумская без макияжа / Фото из инстаграм-сторис

Какие еще звезды показываются без макияжа

Украинские знаменитости часто делают фото без косметики. Например, недавно Настя Каменских выложила фото, где предстала без макияжа.

Танцовщица Елена Шоптенко показала видео, где предстала в нежном образе и продемонстрировала натуральную красоту.