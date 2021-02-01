Представительница семейства Кардашян 23-летняя Кайли Дженнер вместе с сестрами и дочкой отдыхает на элитном курорте. Она сфотографировалась в бикини и показала настоящую внешность без косметики и фильтров.

Источник: инстаграм Кайли Дженнер

Сестры Кайли Дженнер, Ким, Кортни и Хлои Кардашян вместе с потомками остановились на роскошной вилле на райских островах Теркс и Кайкос. По дороге к пляжу самая молодая из звезд сфотографировалась в соблазнительном купальнике.

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Кайли Дженнер без косметики в бикини

На набережной среди пальм и тропических деревьев красавица позировала в темно-сером купальнике с вставками карамельного цвета. Откровенный бюстгальтер на завязках обольстительно подчеркнул большую грудь Кайли Дженнер и был откровенно маловат для ее пышных форм. В бикини она показала и стройную талию и аппетитные бедра, которые выделяют сестер Кардашян среди других сексуальных знаменитостей.

Для нескольких кадров модель распустила длинные волосы. Она довершила образ лаконичными серьгами, многочисленными браслетами и кольцами. В кадре Кайли Дженнер впервые за долгое время красовалась без косметики и показала, как выглядит в реальной жизни. Похоже, новые фото – ответ блогерши на обвинения фанов в пластике и фотошопе.

Сообщение всколыхнуло сеть и вызвало шквал комментариев. Меньше чем за сутки его оценили рекордным количеством лайков – более 10 миллионов.



Кайли Дженнер в бикини и без косметики / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в бикини и без косметики / Фото Instagram / @kyliejenner