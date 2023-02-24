Придумала имя еще 10 лет назад: Пэрис Хилтон призналась, как назвала сына – первое фото
Источник:Перис Хилтон
Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум в январе стали родителями первенца. 42-летняя певица и модель некоторое время скрывала рождение ребенка, но теперь наконец-то показала сына и раскрыла его имя.
Хилтон обнародовала первое фото с сыном, на котором она нежно целует его в щечку. На фотографии малыш одет в белый комбинезон и белую шапочку.
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Кроме того, певица показала еще одно фото, на котором также есть ее муж Картер Реум. Он целует Хилтон в лоб, а Пэрис в это время держит малыша на плече.
Пэрис Хилтон с мужем Картером Реймом и сыном / Фото People
Как назвали мальчика
Звездная мама изданию People наконец-то раскрыла имя мальчика, родившегося в январе. Назвали первенца Феникс Беррон Хилтон Реум. Гилтон объяснила, что придумала его 10 лет назад, поделившись личной историей раньше во время записи подкаста.
Если все пойдет хорошо, к тому времени, как вы это прочтете, у нас с Картером будет мальчик. Мы планируем назвать его Феникс, имя, которое я выбрала много лет назад, когда искала города, страны и штаты на карте, искала, чтобы что-нибудь могло бы сочетаться с Парижем и Лондоном,
– сказала тогда Пэрис.
По ее словам, у Феникса есть несколько хороших смыслов. "Но самое важное – это птица, которая сгорает, а затем поднимается из пепла, чтобы снова летать", – ответила певица.
Она объяснила, что второе имя малыша – дань уважения ее покойному дедушке Беррону Хилтону.
Он всегда был моим наставником. Я так уважала своего дедушку, и мы были так близки, я скучаю по ним каждый день. И я действительно хотела почтить его память, назвав в его честь своего первого сына,
– призналась Хилтон.
Звезда добавляет, что она с мужем сейчас "на седьмом небе от счастья" очень любят сына.
Пэрис отметила, что держала в секрете рождения мальчика. "Даже моя мама, мои сестры и мой лучший друг не знали, пока сыну не исполнилось больше недели", – рассказала Хилтон.
Пэрис Хилтон держит своего сына / Фото People
Позже Пэрис добавила: "С того момента, как я увидела его, мое сердце стало таким наполненным. Я чувствую, что моя жизнь теперь так полна. Я всегда хотела быть мамой".
Что известно о браке Пэрис Гилтон с Картером Реумом
- Пэрис Хилтон познакомилась с Картером Реумом 15 лет назад, а в 2019 году они закрутили роман. Уже через год пара официально подтвердила романтические отношения. После года отношений Картер Реум признался Пэрис Гилтон на частном острове посреди океана и вручил роскошное кольцо за 2 миллиона долларов.
- Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Для первого дня торжества светская львица сменила четыре платья. На свадьбу были приглашены звездные гости.
- Пэрис Хилтон не раз признавалась о желании стать мамой. Для этого она замораживала яйцеклетки и начала процедуру искусственного оплодотворения. Еще до свадьбы в сети пошли слухи о беременности звезды, однако она впоследствии их опровергла.
- Любопытно, что ее муж Картер Реум имеет 10-летнюю дочь от Лауры Беллицци, звезды реалити-шоу "Секреты Аспена". Об этом никто раньше не знал, – все рассекретили журналисты. Они сообщили, что Реум видел ребенка только один раз.