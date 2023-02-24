Придумала имя еще 10 лет назад: Пэрис Хилтон призналась, как назвала сына – первое фото

Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум в январе стали родителями первенца. 42-летняя певица и модель некоторое время скрывала рождение ребенка, но теперь наконец-то показала сына и раскрыла его имя.

Хилтон обнародовала первое фото с сыном, на котором она нежно целует его в щечку. На фотографии малыш одет в белый комбинезон и белую шапочку.

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Кроме того, певица показала еще одно фото, на котором также есть ее муж Картер Реум. Он целует Хилтон в лоб, а Пэрис в это время держит малыша на плече.



Пэрис Хилтон с мужем Картером Реймом и сыном / Фото People

Как назвали мальчика

Звездная мама изданию People наконец-то раскрыла имя мальчика, родившегося в январе. Назвали первенца Феникс Беррон Хилтон Реум. Гилтон объяснила, что придумала его 10 лет назад, поделившись личной историей раньше во время записи подкаста.

Если все пойдет хорошо, к тому времени, как вы это прочтете, у нас с Картером будет мальчик. Мы планируем назвать его Феникс, имя, которое я выбрала много лет назад, когда искала города, страны и штаты на карте, искала, чтобы что-нибудь могло бы сочетаться с Парижем и Лондоном,

– сказала тогда Пэрис.

По ее словам, у Феникса есть несколько хороших смыслов. "Но самое важное – это птица, которая сгорает, а затем поднимается из пепла, чтобы снова летать", – ответила певица.

Она объяснила, что второе имя малыша – дань уважения ее покойному дедушке Беррону Хилтону.

Он всегда был моим наставником. Я так уважала своего дедушку, и мы были так близки, я скучаю по ним каждый день. И я действительно хотела почтить его память, назвав в его честь своего первого сына,

– призналась Хилтон.

Звезда добавляет, что она с мужем сейчас "на седьмом небе от счастья" очень любят сына.

Пэрис отметила, что держала в секрете рождения мальчика. "Даже моя мама, мои сестры и мой лучший друг не знали, пока сыну не исполнилось больше недели", – рассказала Хилтон.



Пэрис Хилтон держит своего сына / Фото People

Позже Пэрис добавила: "С того момента, как я увидела его, мое сердце стало таким наполненным. Я чувствую, что моя жизнь теперь так полна. Я всегда хотела быть мамой".

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