Ведущий Пирс Морган назвал "ироничным" выбор имени для дочери принца Гарри и Меган

Известный британский телеведущий Пирс Морган, который часто критикует Меган Маркл и принца Гарри, прокомментировал имя их новорожденной дочери. Он отметил, что такой выбор может быть первым шагом для примирения семьи.

Британский ведущий Пирс Морган, который уволился с одного из каналов из-за жалобы Меган Маркл, высказался о выборе имени для дочки принца Гарри. Супруги назвали новорожденную Лилибет, в честь королевы Елизаветы II. Так монархиня произносила свое имя, когда была маленькой.

Стоит знать Кейт Миддлтон в роскошном пальто появилась на обложке глянца: фото

Пирс Морган раскритиковал имя дочери принца Гарри

Телеведущий в комментарии для программы Australia Today назвал такой выбор имени странным. Так как после многочисленных интервью принца Гарри и Меган стало понятно, что супруги не слишком хорошо относятся к монаршей семье.

Это довольно иронично, не так ли? Есть пара, которая последние несколько недель занималась тем, что обвиняла во всем королевскую семью и монархию, и вот она называет ребенка в честь королевы,

– сказал Пирс Морган.

Британский ведущий добавил, что, вероятно, такое решение супруги приняли для того, чтобы сделать первый шаг и наладить отношения с близкими: "Возможно это их способ наладить отношения с семьей и положить конец вражде?"

В то же время Пирс добавил, что не хочет негативно высказываться о новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл. Он пожелал семье всего наилучшего.

Я считаю, когда рождается новый ребенок, а у меня самого их четыре, нехорошо критиковать и придавать новостям какой-либо негативный оттенок. Сейчас их в семье четверо. Желаю им всяческих благ и долгой и счастливой жизни,

– подытожил Морган.

В твиттере мужчина добавил, что не хочет больше комментировать рождение ребенка принца Гарри и Меган Маркл, потому что пара всегда подчеркивает, что хочет быть конфиденциальной.

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями