Совсем недавно Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом вернулись из тура по Шотландии. Герцогиня восхищала роскошными образами во время каждого выхода. В одном из аутфитов она даже появилась на обложке глянца.

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Кейт Миддлтон на обложке глянца

Жена принца Уильяма появилась на обложке известного журнала Hello. В новом номере глянца рассказали о туре королевской пары, который назвали романтично-ностальгическим.

Отметим, Уильям и Кейт познакомились именно в Шотландии. Там они учились в Сент-Андрюсском университете, где и завязались романтические отношения.

Фотографию, которую разместили на обложке, сделали, когда супруги отправлялись на допремьерный показ фильма "Круэлла". Герцогиня пришла в роскошном пальто от бренда Holland Cooper в шотландскую клетку. Также Кэтрин надела юбку от Joseph и соединила наряд с замшевыми туфлями-лодочками изумрудного цвета на каблуке. Аутфит дополнила сапфировыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II.

Волосы герцогиня уложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Перед показом фильма Кейт Миддлтон выступила перед собравшимися. Она поблагодарила шотландских сотрудников NHS за преданный труд во время пандемии коронавируса и выразила свое уважение к ним.