Я ей не верю, но за нее могут "вписаться", – Петр Заставный высказался о Светлане Лободе

Продюсер группы TVORCHI Петр Заставный рассказал, что думает о выехавшей из России певице Светлане Лободе. Блогер не верит артистке по поводу ее отношения к Украине, но удалил ее из "списка позора" звезд-предателей.

Напомним, что в прошлом году Петр Заставный создал онлайн "список позора" для артистов, поддерживающие войну. Туда попала и певица Светлана Лобода, но в этом году ее забрали оттуда.

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В интервью Петр Заставный признался, что певицу удалили из "списка позора" только потому, что очень многие просили за нее и говорили, как много она делает для Украины.

Кроме того, продюсер уверен, что у артистки есть большой шанс вернуться в украинский шоу-бизнес благодаря знакомствам.

Относительно Лободы решит общество. Я ей не верю. Есть ли у нее шанс вернуться на украинский рынок? У нее есть огромный шанс. Ибо у нее много знакомых и кумовьев, которые могут за нее вписаться,

– заявил Заставный.

Он добавил, что до сих пор в Украине большая часть общества до сих пор слушает российские песни. В частности, недавно в топе рекомендаций YouTube был клип Ани Лорак. В топе Apple Music – половина российских песен.

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Интересно, что недавно Светлана Лобода попала в скандал. Ее первое с момента полномасштабного вторжения концерт в Киеве должен был состояться 25 августа в комплексе Osocor Residence. У организаторов была благотворительная цель – собрать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдет".

Однако в сети разразился скандал. Возмущенные украинцы назвали это "отбеливанием любительницы русского бабла". Еще больше хейта полилось после того, как выяснилось, что концерт Лободы с "Охматдетом" не согласовывали. Из-за огромного резонанса и критики впоследствии концерт таки отменили.