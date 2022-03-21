Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская. Главной идеей стала "позорная доска", которую собирает издание "Детектор медиа".

К слову Не буду жертвовать собой во имя чего-нибудь, – Настя Ивлеева объяснила, почему молчит о войне

На сайте собраны все доказательства молчания или отрицание российской агрессии среди медиаперсон из Украины и России . Среди них нашлось место артистам, блоггерам и политическим деятелям . Под каждым пользователь сайта сможет увидеть, как именно комментировал или нет человек события, происходящие в Украине.

В "черный список" среди украинских звезд и блогеров попали:

Блогер и ведущая Регина Тодоренко

Певица Ани Лорак

Пропагандистка Снежана Егорова

Певица Анна Asti

Рэпер Джиган

Певец Artik

Певица Мари Краймбрери

Певица Анна Седокова

Певица Светлана Лобода

Певица Таисия Повалий

Эстрадный певец Вадим Казаченко

Блоггерша София Стужук

Предприниматель Юлия Привалова

Блогер Ольчка Фомочка

Блогерша Татьяна Поп

Политические деятели из Украины:

Нестор Шуфрич

Евгений Мураев

Татьяна Монтан

Елена Бондаренко

Михаил Мищанюк

Илья Кива

Юрий Дудкин

Алексей Калиниченко

Богдан Гиганов