Инициативу разработал украинский блоггер и продюсер Петр Заставный, а список наполняет Марина Сикорская. Главной идеей стала "позорная доска", которую собирает издание "Детектор медиа".

К слову Не буду жертвовать собой во имя чего-нибудь, – Настя Ивлеева объяснила, почему молчит о войне

На сайте собраны все доказательства молчания или отрицание российской агрессии среди медиаперсон из Украины и России. Среди них нашлось место артистам, блоггерам и политическим деятелям. Под каждым пользователь сайта сможет увидеть, как именно комментировал или нет человек события, происходящие в Украине.

В "черный список" среди украинских звезд и блогеров попали:

  • Блогер и ведущая Регина Тодоренко
  • Певица Ани Лорак
  • Пропагандистка Снежана Егорова
  • Певица Анна Asti
  • Рэпер Джиган
  • Певец Artik
  • Певица Мари Краймбрери
  • Певица Анна Седокова
  • Певица Светлана Лобода
  • Певица Таисия Повалий
  • Эстрадный певец Вадим Казаченко
  • Блоггерша София Стужук
  • Предприниматель Юлия Привалова
  • Блогер Ольчка Фомочка
  • Блогерша Татьяна Поп

Политические деятели из Украины:

  • Нестор Шуфрич
  • Евгений Мураев
  • Татьяна Монтан
  • Елена Бондаренко
  • Михаил Мищанюк
  • Илья Кива
  • Юрий Дудкин
  • Алексей Калиниченко
  • Богдан Гиганов

Весь список, в том числе по поводу россиян-пропагандистов или "молчунов", смотрите на сайте theylovewar.com.