Народный артист Украины Александр Пономарев вместе с коллегами в первый день весны презентовал долгожданную песню "Чому". За неделю клип набрал более 2 миллионов просмотров и попал в гугл-тренды. Похоже, что совместная работа звездного квартета стала настоящим феноменом в украинском шоу-бизнесе.

Александр Пономарев, Дзидзьо, Артем Пивоваров и Alekseev в течение 2 месяцев интриговали фанатов творческой коллаборацией. Инициатором яркого квартета стал именно Пономарев, в студии которого и записали хит.

К теме Александр Пономарев с Дзидзьо и другими звездами презентовал долгожданную песню "Чому"

Феномен сингла Пономарева "Чому"

Через неделю после премьеры видео на романтическую песню "Чому" на ютубе просмотрели более 2 миллионов раз, а также попало в гугл-тренды. Это большой успех среди других звездных коллег, которые совсем недавно также презентовали композиции.



Песня Пономарева "Чому" в гугл-трендах / скриншот с сайта гугл-трендов

Известно, что слова и музыку трека написал Пономарев. На собственной студии "З ранку до ночі" он с еще 3 артистами снял атмосферное видео. Дзидзьо, Алексея и Артема выбрал для сотрудничества потому, что "они классные музыканты и хорошие люди".

Исполнители спели под аккомпанемент 7 музыкальных инструментов: кахона, дудуки, гитары, скрипки, альта, виолончели и треугольника. В 4 куплетах рассказывается об искренних чувствах влюбленных мужчин, которые наконец нашли избранницу, с которой стремятся быть всю жизнь.

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