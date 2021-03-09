Пісня Пономарьова "Чому" потрапила в гугл-тренди: в чому феномен синглу
Народний артист України Олександр Пономарьов разом із колегами у перший день весни презентував довгоочікувану пісню "Чому". За тиждень кліп набрав понад 2 мільйони переглядів і потрапив у гугл-тренди. Схоже, що спільна робота зіркового квартету стала справжнім феноменом в українському шоу-бізнесі.
Джерело:гугл-тренди
Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров та Alekseev протягом 2 місяців інтригували фанатів творчою колаборацією. Ініціатором феєричного квартету став саме Пономарьов, у студії якого й записали хіт.
До теми Олександр Пономарьов з Дзідзьо та іншими зірками презентував довгоочікувану пісню "Чому"
Феномен синглу Пономарьова "Чому"
Через тиждень після прем'єри відео на романтичну пісню "Чому" на ютубі переглянули понад 2 мільйони разів, а також потрапив у гугл-тренди. Це неабиякий успіх серед інших зіркових колег, які зовсім недавно також презентували композиції.
Пісня Пономарьова "Чому" в гугл-трендах / Скріншот із сайту гугл-трендів
Відомо, що слова та музику треку написав Пономарьов. На власній студії "З ранку до ночі" він з ще 3 артистами зняв атмосферне відео. Дзідзя, Олексія та Артема обрав для співпраці тому, що "вони класні музиканти та гарні люди".
Виконавці заспівали під акомпанемент 7 музичних інструментів: кахона, дудуки, гітари, скрипки, альта, віолончелі та трикутника. У 4 куплетах розповідається про щирі почуття закоханих чоловіків, які нарешті знайшли обраницю, з якого прагнуть бути усе життя.
Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому": дивіться відео онлайн
Весняні прем'єри українських артистів:
- Монатік з командою "Голосу країни 11" випустив запальну пісню "Людям передайте";
- Настя Каменських презентувала танцювальний трек "Девочки рулят";
- Гурт The Hardkiss випустив нову пісню "Обійми".
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