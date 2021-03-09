Народний артист України Олександр Пономарьов разом із колегами у перший день весни презентував довгоочікувану пісню "Чому". За тиждень кліп набрав понад 2 мільйони переглядів і потрапив у гугл-тренди. Схоже, що спільна робота зіркового квартету стала справжнім феноменом в українському шоу-бізнесі.

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров та Alekseev протягом 2 місяців інтригували фанатів творчою колаборацією. Ініціатором феєричного квартету став саме Пономарьов, у студії якого й записали хіт.

До теми Олександр Пономарьов з Дзідзьо та іншими зірками презентував довгоочікувану пісню "Чому"

Феномен синглу Пономарьова "Чому"

Через тиждень після прем'єри відео на романтичну пісню "Чому" на ютубі переглянули понад 2 мільйони разів, а також потрапив у гугл-тренди. Це неабиякий успіх серед інших зіркових колег, які зовсім недавно також презентували композиції.



Пісня Пономарьова "Чому" в гугл-трендах / Скріншот із сайту гугл-трендів

Відомо, що слова та музику треку написав Пономарьов. На власній студії "З ранку до ночі" він з ще 3 артистами зняв атмосферне відео. Дзідзя, Олексія та Артема обрав для співпраці тому, що "вони класні музиканти та гарні люди".

Виконавці заспівали під акомпанемент 7 музичних інструментів: кахона, дудуки, гітари, скрипки, альта, віолончелі та трикутника. У 4 куплетах розповідається про щирі почуття закоханих чоловіків, які нарешті знайшли обраницю, з якого прагнуть бути усе життя.

Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому": дивіться відео онлайн

Весняні прем'єри українських артистів: