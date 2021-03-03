Группа The Hardkiss презентовала новую песню "Обійми": неожиданный образ Юлии Саниной
Украинская рок-группа The Hardkiss представила новую песню "Обійми", которая станет саундтреком к одноименному украинскому фильму. Съемки видео проходили в Киевском метрополитене.
Источник:ютуб The Hardkiss
Режиссером видео стала Катя Царик, которая переместила все события в один из вагонов метро. В нем люди традиционно едут по своим делам, но между ними "разгорается искра" и они дают волю чувствам.
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Новый образ Юлии Саниной
Не может не привлечь внимание имидж солистки группы, ведь с романтической и часто футуристической героини клипов она превратилась в настоящую рокершу. Вместо своих длинных волос ей одели короткий черный парик, лицо подчеркнули нежным макияжем, а стилист подобрал для нее соблазнительный черный комбинезон с разрезами в зоне талии и на ноге. Поклонники остались в восторге от того, что Юлия Санина может быть такой разной и красивой одновременно.
The Hardkiss – Обійми: смотреть видео онлайн
Текст песни "Обійми" The Hardkiss:
Я скучила за цим поглядом
Хлоп’ячим, нестримним, палким
Гарячим, солодким поглядом
Виноградним
Я скучила за цими кроками
Коридорами слів
Словами добрими, добрими
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Я розплела усі загадки
Розбила залізні замки
Аби тільки ти зумів мене
Розпізнати
Мої думки, мої забавки
Так низько мої руки
Нам не вистачало практики
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Обійми – гарячі
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
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