Украинская рок-группа The Hardkiss представила новую песню "Обійми", которая станет саундтреком к одноименному украинскому фильму. Съемки видео проходили в Киевском метрополитене.

Режиссером видео стала Катя Царик, которая переместила все события в один из вагонов метро. В нем люди традиционно едут по своим делам, но между ними "разгорается искра" и они дают волю чувствам.

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Не может не привлечь внимание имидж солистки группы, ведь с романтической и часто футуристической героини клипов она превратилась в настоящую рокершу. Вместо своих длинных волос ей одели короткий черный парик, лицо подчеркнули нежным макияжем, а стилист подобрал для нее соблазнительный черный комбинезон с разрезами в зоне талии и на ноге. Поклонники остались в восторге от того, что Юлия Санина может быть такой разной и красивой одновременно.

The Hardkiss – Обійми​: смотреть видео онлайн

Текст песни "Обійми" The Hardkiss:

Я скучила за цим поглядом

Хлоп’ячим, нестримним, палким

Гарячим, солодким поглядом

Виноградним

Я скучила за цими кроками

Коридорами слів

Словами добрими, добрими

Обійми – гарячі

Слова – холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Я розплела усі загадки

Розбила залізні замки

Аби тільки ти зумів мене

Розпізнати

Мої думки, мої забавки

Так низько мої руки

Нам не вистачало практики

Обійми – гарячі

Слова – холодне золото

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити

Обійми – гарячі

Нам краще мовчати

Обійми – гарячі

Чому ж без них так холодно

В твоїх очах себе шукати і не бачити