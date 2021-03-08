В воскресенье, 7 марта, на "Голосе страны 11" завершился этап "слепых прослушиваний". В последнем выпуске звездный тренер Монатик полностью сформировал свою команду, пригласив к сотрудничеству Екатерину Гладий. Для своих подопечных артист написал песню "Людям передайте" и снял с ними яркий клип.

Премьера трека "Людям передайте" состоялась 8 марта. Зажигательная песня стала главным хитом 11 сезона шоу "Голос страны".

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Монатик выпустил песню "Людям передайте" с участниками "Голоса страны 11"

Мультиартист славится своими коллаборациями с успешными коллегами, однако шанс записать совместную песню со знаменитым музыкантом имеют не только звезды первого эшелона украинского шоу-бизнеса. Монатик выпустил новый трек со своей командой на "Голосе страны 11". Вместе с 16 талантливыми участниками проекта наставник создал композицию "Людям передайте" и даже снял клип, чтобы помочь вокалистам максимально проявить себя.

Запись видео состоялась в творческом пространстве Toys Gallery. Именно в этой галерее благодаря Монатику объединились современное искусство и музыка. На личной странице в инстаграме звездный тренер поделился новым ритмическим треком "Людям передайте" и отметил, что на его создание его вдохновили участники "Голоса страны 11".

Горжусь каждым из вас! Спасибо, что выбрали меня своим тренером, тем самым вдохновив на эту работу! Творить вместе с вами – одно удовольствие! Спасибо всем, кто причастен к созданию,

– написал артист.

Монатик с командой "Голоса страны 11" – Людям передайте: смотрите видео онлайн