Первая семейная поездка: Alyona Alyona полетела в Стамбул с парнем и его родителями

В то время как коллеги по сцене разрываются между корпоративами и банкетами, Alyona Alyona улетает на отдых. Новый год она встретит в Стамбуле в необычной компании с любимым и его родителями.

Успешная рэп-исполнительница отказалась от концертов в новогоднюю ночь, а вместо этого отправилась в Турцию. Последний отпуск в 2021 году Alyona Alyona проведет в Стамбуле. Компанию ей составят парень Денис и его родители.

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Alyona Alyona полетела в Стамбул с парнем и его родителями

В четверг, 30 декабря, влюбленные вылетели за границу с родителями. Меньше месяца назад Alyona Alyona перестала скрывать бойфренда-блогера, поэтому теперь они открыто появляются на публике.

В самолете пара сидела рядом, а места за ними достались родителям Дениса. К слову, мама парня покорила сеть удивительно молодым видом.

"Стамбул, жди", – лаконично подписала Alyona Alyona.

Alyona Alyona с парнем и его родителями / Скриншот с видео

с родителями Дениса Alyona Alyona познакомилась в первый месяц отношений, когда они помогали ему с ремонтом в новой квартире. Они так хорошо приняли будущую невестку, что та жила у них в Запорожье , когда приезжала писать музыку.

К слову, в эксклюзивном интервью 24 каналу рэп-исполнительница рассказывала, что мечтает встретить Новый год не в Украине. Она планировала провести праздники в Стамбуле, но не признавалась, что это будет не романтическое, а семейное путешествие.

Кто из украинских звезд встретит Новый год за границей