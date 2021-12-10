Артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, проведет новогоднюю ночь на фестивале Big Art в отеле в Дубае. Из российских СМИ стало известно об условиях его концерта и гонорар.

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За сколько Верка Сердючка выступит в Дубае

Организатор фестиваля Максим Берин рассказал, что начал договариваться с Андреем Данилко о концерте за полтора года до Нового года 2022. По словам организатора, Верка Сердючка – лучший вариант для новогодней вечеринки.

Мы работаем не впервые и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, потому что все четко и качественно. Гости – мегадовольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцплощадки не забрать,

– поделился Максим Берин.

Как пишут в прессе, выступление Верки Сердючки в Дубае будет стоить 12 миллионов рублей (почти 4,5 миллиона гривен)!

Добавим, новогоднее настроение Верка Сердючка будет создавать благодаря новому хиту. Неделю назад она презентовала праздничную англоязычную песню Wild Christmas – "Дикое Рождество". Над треком Андрей Данилко работал в Стокгольме со шведскими продюсерами.