Успешная украинская исполнительница Alyona Alyona наконец-то показала своего бойфренда. Удивления в сети было мало, однако впервые за 10 месяцев отношений рэперка подтвердила отношения с блогером с ником Yoxden.

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Alyona Alyona подтвердила отношения с бойфрендом

Исполнительница впервые опубликовала фото с любимым. Пара снялась в экстравагантной фотосессии на бежевом фоне. Денис позировал на стуле в сером наряде с принтом и шляпе, в то время как Alyona Alyona села на колени бойфренда.

Знаменитость предстала перед камерой в черном белье и атласном халате с леопардовым принтом. Она дополнила образ розовыми босоножками на каблуке, которые надела на светлые носки. Alyona Alyona собрала волосы в два пучка и сделала макияж с акцентом на губах.

Alyona Alyona с бойфрендом / Фото из инстаграма Alyona Alyona

Отметим, личность бойфренда рэперки стала известна после фото папарацци. Уже после этого пара якобы не скрывала, но и не подтверждала роман.

Alyona Alyona рассказала об отношениях

Рэперка поделилась, что встреча с Денисом – ее судьба. Она также рассказала, что она очень отличается от любимого, поэтому они и вместе.

Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем ​​становилось все меньше сомнений в том, что Денис – мой человек,

– заметила звезда.

Alyona Alyona призналась, что уже 10 месяцев находится в отношениях с Денисом: "И общего было настолько много, что наши отношения только через 10 месяцев уже стали такими крепкими. И они выдержат любые испытания. Я хочу всем вам представить Дениса. Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень хороший, супернежный и суперискренний парень, которого я очень люблю".

Текст публикации Alyona Alyona

Мама, я влюбилась в разбойника!

Сколько бы ты в голове не создавала идеалов, сколько бы ты ни открещивалась от запросов на свидание – твоя судьба сама ведет тебя туда, куда не ждешь. Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем ​​становилось все меньше сомнений, что Денис – мой человек.

С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются. У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей действительно в голове есть много общего и именно это объединяет.

И общего было настолько много, что наши отношения только через 10 месяцев уже стали такими крепкими. И они выдержат какие-либо испытания.

Я хочу всем вам представить Дениса. Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень добрый, супернежный и суперискренний парень, которого я люблю.