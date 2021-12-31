Поскольку Дмитрий много времени находится в экспедициях, то с любимой видится редко. Даже на Новый год из-за работы он не смог прилететь домой. Но Александра не расстроилась и сама отправилась к любимому.
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Кучеренко и Комаров на другом континенте
В своем инстаграме красавица опубликовала фото, на котором изображена с возлюбленным. Кучеренко позировала на камеру в легком летнем платье желтого цвета с тонкими бретелями на завязках и несимметричным пошивом. Наряд она соединила с белыми кедами.
Волосы Александра уложила ровно и забрала набок. На лицо она не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой. На лице девушки сверкала искренняя улыбка. Она невероятно счастлива, ведь увидела любимого и новогоднюю ночь проведет именно с ним.
Дмитрий Комаров запечатлен на фотографии в штанах цвета хаки, черной футболке с белым принтом, куртке и шляпе. Он также рад быть рядом с избранницей.
Найду его в любой точке планеты, где угодно. Прилетела к мужу на другой континент. Вместе будем встречать Новый год. Пусть ваши любимые всегда будут рядом. С наступающим!
– подписала фото Александра.
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
В комментариях под этим сообщением подписчики Кучеренко засыпали звездных супругов комплиментами.
- "Самые лучшие!"
- "С наступающим Новым годом и Рождеством! Вы очень классные! Всего вам наилучшего!"
- "Милые и очень красивые! Счастья вам!"
- "Какие хорошенькие! Молодцы!"
- "Искренние!"