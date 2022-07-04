Обе предательницы – и Таисия Повалий, и Ани Лорак – до сих пор являются народными артистками Украины. 65-летнего Павла Зиброва этот факт очень смущает, поэтому он предлагает ставить вопрос руба и забирать у них все и сразу – и украинский паспорт, и государственные награды, ведь путь на Родину им закрыт.

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Павел Зибров о Лораке и Повалий

Лорак, Повалий – коллаборантки. Отнять у них почетное звание народных артисток Украины. Это должен сделать президент даже без Верховной Рады. И выписать московские паспорта. Пусть там и живут и будут гражданками России. В Украине их никто не ждет,

– эмоционально заявил Павел Зибров.

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Зибров обратился к Повалий после выступления к 9 мая

Хотя все 8 лет войны Таисия Повалий строила карьеру в России и в Украине даже не рыпалась, Павла Зиброва она глубоко разочаровала 9 мая 2022 года. В тот день она спела "Рідна мати моя" на пропагандистском концерте в Москве.

"Мы сидели и плакали от того всего, от того срама. Как она позволила себе петь это все. Я понимаю, что ее прикормили просто. И очень выгодно Кремлю иметь народную артистку Украины у себя близко и показывать, что она поддерживает Россию и ее политику. Ментально она уже там. Ее ничего не связывает с Украиной", – высказался певец.

Он публично обратился к Повалий и ее мужу Игорю Лихуте, который, по словам Иры Билык, "смотрит телевизор и радуется тому, что происходит с нами здесь", и напомнил, что все возвращается бумерангом.

Тая Повалий, ты не украинская певица, тебя вычеркнули из радио, телевидения, тебя украинский народ выбросил из своего сердца. Ты это заслужила. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор. Для меня и для нашей семьи ее нет. И для Украины ее тоже нет,

– отрезал Павел Зибров.

Павел Зибров и Таисия Повалий / Фото из соцсетей

Напомним, что Анастасия Приходько и Катя Осадча тоже разнесли Повалий за выступление до 9 мая.