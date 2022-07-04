Обидві зрадниці – і Таїсія Повалій, і Ані Лорак – досі є народними артистками України. 65-річного Павла Зіброва цей факт неабияк бентежить, тож він пропонує ставити питання руба й забирати в них усе й одразу – і український паспорт, і державні нагороди, адже шлях на Батьківщину їм закритий.

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Павло Зібров про Лорак і Повалій

Лорак, Повалій – колаборантки. Забрати в них почесне звання народних артисток України. Це має зробити президент, навіть без Верховної Ради. І виписати московські паспорти. Нехай там і живуть і будуть громадянками Росії. В Україні їх ніхто не чекає,

– емоційно заявив Павло Зібров.

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Зібров звернувся до Повалій після виступу до 9 травня

Хоч усі 8 років війни Таїсія Повалій будувала кар'єру в Росії й в Україну навіть не рипалася, Павла Зіброва вона глибоко розчарувала 9 травня 2022 року. Того дня вона заспівала "Рідна мати моя" на пропагандистському концерті в Москві.

"Ми сиділи й плакали від того всього, від того сраму. Як вона дозволила собі співати це все. Я розумію, що її прикормили просто. І дуже вигідно Кремлю мати народну артистку України коло себе близько й показувати, що вона підтримує Росію і її політику. Ментально вона вже там. Її нічого не поєднує з Україною", – висловився співак.

Він публічно звернувся до Повалій та її чоловіка Ігоря Ліхути, який, за словами Іри Білик, "дивиться телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут", і нагадав, що все повертається бумерангом.

Таю Повалій, ти не українська співачка, тебе викреслили з радіо, телебачення, тебе український народ викинув зі свого серця. Ти це заслужила. Разом зі своїм Ігорком Ліхутою ти зробила свій вибір. Для мене і для нашої сім'ї її немає. І для України її теж немає,

– відрізав Павло Зібров.

Павло Зібров і Таїсія Повалій / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що Анастасія Приходько та Катя Осадча теж рознесли Повалій за виступ до 9 травня.