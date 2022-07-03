Первый месяц войны 65-летний Павел Зибров жил на Киевщине в селе Ходосовка, но когда "нарастали бои страшные, летали вертолеты, бомбили военную часть, нефтебаза горела, что нечем было дышать", то выехал в Черновцы. Его пригласил папа Алины Гросс Михаил.

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"Что вы там сидите? Если хотите, приезжайте, я вас гостеприимно приглашаю в Черновцы", – вспомнил певец слова друга-бизнесмена. Там его принимал не только Михаил Гроссу, но и его будущий зять Роман Полянский.

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Дай Бог нам таких москалей побольше бы, как муж Алинки. Он морды бьет тем, кто хоть кривое слово скажет против Украины. У них дружная, хорошая украинская семья. Он тоже наш хлоп,

– рассказал Павел Зибров.

"Он же россиянин. Я понимаю, что ему где-то внутренне сложно находиться на Буковине, на западе Украины, но он патриот Украины", – заверил певец.

Алина Гросу с женихом Романом Полянским / Фото из инстаграма певицы

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Зато у актрисы Наталки Денисенко, муж которой в ВСУ, кардинально иное отношение к Полянскому. В апреле она отправила его прочь из Украины, потому что он пригрелся у нас, а после 24 февраля ни словом не обмолвился о нападении России, хотя имеет 100-тысячную аудиторию в инстаграме.

Интересно, что страница Романа Полянского в инстаграме закрыта, однако в шапке профиля остались контакты пиарщицы из России. Так что, похоже, от карьеры на Родине так называемый патриот Украины отказываться не планирует.