Павел Зибров о судьбе своих русскоязычных хитов: будет ли их исполнять на концертах
Источник:"КП в Украине"
Артист Павел Зибров отказался от русскоязычных песен еще в 2014 году. Однако до полномасштабного вторжения в его репертуаре оставалась "Женщина любимая".
Павел Зибров недавно переделал свой хит "Мертвые пчелы" на "Мертвые орки". А теперь он заявил, что пока не планирует переводить русскоязычные треки.
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Павел Зибров о хите "Женщина любимая"
Зибров исполнял эту песню после 2014 года, но в феврале "отложил трек в ящик". Теперь он не будет звучать на концертах.
Пока что не планирую переводы. Мы пробовали, но ничего из этого не вышло. Проблема нашего шоубиза была в том, что русскоязычный контент преобладал, поэтому и имеем такой результат.
– подчеркнул артист.
Зибров рад, что сейчас наши исполнители выпускают только украиноязычный материал: "Мы за это боролись очень долго. Мы же в Украине живем и должны свой язык и свою культуру поднимать". По мнению певца, сейчас люди не будут слушать русскоязычные песни из-за войны, но не исключено, что впоследствии треки, записанные на языке врага, снова будут транслировать на радио.
Русскоязычные хиты украинских артистов
- Тина Кароль заявила, что теперь не будет исполнять свои русскоязычные песни на концертах. Это его принципиальная позиция.
- В начале октября Оля Полякова на концерте в одном из столичных заведений впервые спела свой хит "Королева ночи" на украинском.
- Летом Надя Дорофеева "украинизировала" одну из своих песен. Она перевела и выпустила разносветную трек, которая теперь называется "Разноцветная".