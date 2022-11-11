Павел Зибров о судьбе своих русскоязычных хитов: будет ли их исполнять на концертах

Артист Павел Зибров отказался от русскоязычных песен еще в 2014 году. Однако до полномасштабного вторжения в его репертуаре оставалась "Женщина любимая".

Павел Зибров недавно переделал свой хит "Мертвые пчелы" на "Мертвые орки". А теперь он заявил, что пока не планирует переводить русскоязычные треки.

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Павел Зибров о хите "Женщина любимая"

Зибров исполнял эту песню после 2014 года, но в феврале "отложил трек в ящик". Теперь он не будет звучать на концертах.

Пока что не планирую переводы. Мы пробовали, но ничего из этого не вышло. Проблема нашего шоубиза была в том, что русскоязычный контент преобладал, поэтому и имеем такой результат.

– подчеркнул артист.

Зибров рад, что сейчас наши исполнители выпускают только украиноязычный материал: "Мы за это боролись очень долго. Мы же в Украине живем и должны свой язык и свою культуру поднимать". По мнению певца, сейчас люди не будут слушать русскоязычные песни из-за войны, но не исключено, что впоследствии треки, записанные на языке врага, снова будут транслировать на радио.