Стихотворение "Тільки не пиши мені про війну" Павел Вышебаба адресовал 6-летней дочери, но он приобрел невероятную популярность и разлетелся миром в переводе. Певица KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) положила его на музыку и добавила строчки о встрече детей с родителями-героями. Их дуэт довел сеть до слез.
Слушайте также "Моя артиллерия": новая песня автора хита "Байрактар" покоряет сеть
KOLA выпустила дуэт с Павлом Вышебабой – "Доньці"
Шестилетняя Зореслава спросила отца, о чем писать ему в письмах на фронт. Павел Вышебаба ответил дочери в стихах со словами "Тільки не пиши мені про війну". Стихотворение за считанные дни стало популярным в Украине и мире, его текст перевели на 16 языков. KOLA создала припев, и теперь это произведение-диалог между фронтом и тылом – символ расставания родных, полный надежды на встречу,
– говорится в описании.
В клипе на песню KOLA и Павла Вышебабы появились бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и показали фото своих детей. Среди них Антон Городецкий, который успел сняться для клипа, но погиб за Украину 5 сентября.
"Счастлива приобщиться к этому невероятному стихотворению. Спасибо тебе, Павел, за приглашение, за творчество и за защиту", – прокомментировала артистка премьеру в своем инстаграме.
Павел Вышебаба, KOLA – Доньці: смотрите видео онлайн
Сеть не скрывает, что лирический трек "Доньці" довел до слез и мурашек:
- "Плачу. Горжусь быть украинкой. Все, что имеем сейчас, благодаря вам наши герои";
- "Невозможно не плакать! Спасибо вам до небес, наши герои. Возвращайтесь живы к своим дочерям и сынишкам";
- "Мурашки и слезы, реву. Очень проникновенно. Пусть все семьи снова будут вместе как можно скорее! Живые, здоровые и счастливые";
- "Мурашки по коже, спасибо. Пусть все защитники возвращаются живыми, здоровыми к своим детишкам";
- "Плачу. Пусть каждый воин вернется домой";
- "Спасибо! Не могу сдержать слез. Благодарна за ваше творчество и за вашу работу на фронте, за защиту и за возможность жить! Берегите себя! Пусть все защитники и защитницы вернутся домой к своим близким".