Стихотворение "Тільки не пиши мені про війну" Павел Вышебаба адресовал 6-летней дочери, но он приобрел невероятную популярность и разлетелся миром в переводе. Певица KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) положила его на музыку и добавила строчки о встрече детей с родителями-героями. Их дуэт довел сеть до слез.

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KOLA выпустила дуэт с Павлом Вышебабой – "Доньці"

Шестилетняя Зореслава спросила отца, о чем писать ему в письмах на фронт. Павел Вышебаба ответил дочери в стихах со словами "Тільки не пиши мені про війну". Стихотворение за считанные дни стало популярным в Украине и мире, его текст перевели на 16 языков. KOLA создала припев, и теперь это произведение-диалог между фронтом и тылом – символ расставания родных, полный надежды на встречу,

– говорится в описании.

В клипе на песню KOLA и Павла Вышебабы появились бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и показали фото своих детей. Среди них Антон Городецкий, который успел сняться для клипа, но погиб за Украину 5 сентября.

"Счастлива приобщиться к этому невероятному стихотворению. Спасибо тебе, Павел, за приглашение, за творчество и за защиту", – прокомментировала артистка премьеру в своем инстаграме.

Павел Вышебаба, KOLA – Доньці: смотрите видео онлайн

Сеть не скрывает, что лирический трек "Доньці" довел до слез и мурашек: