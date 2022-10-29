Сейчас Тина Кароль находится с туром в Соединенных Штатах Америки. Там она сделала важное заявление о творчестве.

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Что будет с русскоязычными песнями Тины Кароль

С начала полномасштабной войны артистка ни разу не исполняла свои русскоязычные песни. Она подчеркнула, что в дальнейшем их тоже не будет в репертуаре концертов. Это принципиальная позиция Кароль.

Это мой шаг. Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. Я понимаю, песни, которые вы очень любили. Песни, которые обрадовали ваши сердца. И не раз. Какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском,

– заявила певица со сцены.

Не всех поклонники Кароль согласились с ее решением. Но исполнительница остается непреклонной. Тина подчеркнула, что не стесняется своих ошибок, которые совершала в прошлом, но отказ от всего российского сейчас – это еще один шаг к победе Украины.

Теперь на концертах артистка не будет выполнять большинство треков, которые выпустила до войны. В 2021 году она представила новый русскоязычный альбом "Красиво". Теперь его можно будет послушать только в записи. Однако песню "Скандал" Кароль продолжит исполнять, потому что перевела ее на английский язык.