Евгений Клопотенко назвал свои заведения, где можно бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты

Шеф-повар Евгений Клопотенко призывает украинцев помогать друг другу это сложное время. Так, в своих заведениях во Львове и Киеве он ввел "Чай поддержки", а также каждый желающий может бесплатно зарядить свои гаджеты.

Из-за массированных ракетных атак россиян в Украине действуют экстренные, аварийные и почасовые отключения света. Оккупанты пытаются уничтожить энергосистему и этим сломать украинцев, но никак не могут понять, что это не удастся сделать.

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В заведениях Клопотенко можно зарядить гаджеты

Шеф-повар отметил, что в его заведениях есть свет, поэтому приглашает всех желающих посетить и попробовать бесплатный чай, подключиться к интернету и воспользоваться возможностью зарядить свои гаджеты. При отключении электроэнергии жители Львова и Киева могут провести время в двух ресторанах Клопотенко.

"Платить не надо, просто скажите, что вы хотите "Чай поддержки", – и мы все сделаем. Моя команда позаботится о вас и сделает настроение немного лучше. Обнимаю всех, мы устоим. Даже в темноте украинцы – самая светлая нация", – написал Евгений.

Как звезды реагируют на отключение света

Певица MamaRika рассказала, что она с семьей уже третьи сутки не видели света и воды. Но у них есть генератор, выручающий в такие моменты.

У Сергея Притулы, как и у многих киевлян, двое суток не было света. Дома при свечах он записал эмоциональное обращение к украинцам, чтобы напомнить, что план России снова провалился.

Первая леди Елена Зеленская поддержала запуск специального украинского места на платформе Google Arts & Culture. Она рассказала о проекте в темноте.

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева вместе со своей дочерью Екатериной Степанковой трогательно продекламировали стихотворение Леси Украинки "Как ребенком бывало...". Поскольку в Киеве нет света, это произошло при свечах.

Ресторан "100 лет назад вперед" – Киев, ул. Владимирская, 4Бистро "Другие" – Львов, ул. Соборная, 2а