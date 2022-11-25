После массированной ракетной атаки 23 ноября, когда 80% Киева было без света и воды, Сергей Притула "подколол" сам себя. Он рассказал, что сначала имел квест – поднимался домой пешком выше 20 этажа, затем зажег свечи, чтобы "добавить романтики в общение", а после сядет есть гречку, "которая уже не столь холодна как позавчера, потому что холодильник вторые сутки не работает". Однако, несмотря на это, звезда счастлив, ведь не под Россией.

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Сергей Притула обратился к украинцам при свечах

"Скажите, из-за того, что нет дома света или нет воды, или вам подниматься высоко без лифта, у кого-то из вас появилось желание повлиять на власть, чтобы она приступила к переговорам с Российской Федерацией?" – поинтересовался Притула.

У меня нет, подозреваю, что у вас тоже. Более того, если бы вдруг наша власть где-то пошла россиянам на уступки, я переживаю, что именно на это мы бы отреагировали. Поэтому очень смешно, что россияне до сих пор не могут понять, что обстреливая нас и ожидая определенного результата, они получают все с точностью до наоборот. Они не понимают, с какой нацией они связались,

– считает общественный деятель.

Сергей Притула назвал украинцев в тылу "трудолюбивыми и храбрыми мурашками", а защитников на передовой – "смелыми муравьями". Он подчеркнул, что нашей несокрушимостью восхищаются повсюду: "Мир смотрит на нас широко открытыми глазами и не может поверить в пример такой устойчивости общества, которое они, пожалуй, не всегда трактовали как европейское".

Мы все с вами очень великие молодцы. И те, кто непосредственно защищает нашу страну, так же мы гордимся нашими коммунальщиками, нашими энергетиками, нашими врачами. Всеми, кто в это непростое время сохраняет крутизну украинского народа, на какой фронт не взгляни. Поэтому да, пусть при свечах, но без россиян,

– гордо закончил Сергей Притула.

Интересно, что в инстаграме его видеообращение появилось на утро 25 ноября, хотя и публиковал он его еще вечером 24. "Тот случай, когда начал скачивать видео в 22:30, но 3G имел другие планы и догрузил видео в 8:40", – пошутил Сергей Притула в комментариях.