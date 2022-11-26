Украинская энергетика получила значительное повреждение из-за российских обстрелов. Украинские звезды также учатся не терять хорошее настроение во время отключений света.

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MamaRika о жизни без света

Певица MamaRika рассказала, что она с семьей уже третьи сутки не видели света и воды. Но у них есть генератор, выручающий в такие моменты.

У нас рекорды. Мы уже третьи сутки без света, воды, связи. Я радуюсь, что у многих появляется электроэнергия, но мы, наверное, будем среди последних. Но мы на позитиве, мы держимся, периодически включаем генератор,

– рассказала артистка.

MamaRika призналась, что во время отключений ей пришлось вспомнить детство, когда не было даже холодной воды. Она добавила, что по этому не унывает, но и не собирается раскисать. Ведь рада тому, что оккупантов выгоняют из Украины.

"Тазики в помощь. Вспомнила, как было в детстве. У нас в Червонограде холодную воду давали по графику, а горячей мы не видели никогда. Вот видите: футболочка, кофта, все одеты. Я вам скажу главный месседж: если эти твари думали, что они нас сломают этим – вам не удастся, потому что украинцы радуются просто тому факту, что вас на нашей земле нет".



Сын MamaRika / Фото с инстаграм-сториз

Как живут звезды во время отключения света