В результате повреждений украинских энергетических объектов многие люди остаются без света. Так работала и первая леди Елена Зеленская.

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Елена Зеленская поддержала запуск проекта

Первая леди поддержала запуск украинского места под названием Ukraine is Here на платформе Google Arts & Culture. Там размещают изображения художественных работ из всех музеев мира.

На платформе Google Arts & Culture, популяризирующей культуру разных стран, официально представлено специальное украинское пространство – Ukraine is Here, в котором в отдельных секциях представлены наши архитектура, природа, искусство, культура,

– сообщила Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что теперь этот проект особенно важен, ведь оккупанты курят украинские достопримечательности и разграбляют их.

"Ведь наша культура не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Когда мы сохраняем, рассматриваем, гуглим украинскую культуру, мы обогащаем мир".

Елена Зеленская показала фото, как рассматривает украинское пространство в Google Arts&Culture. Она сделала фото во тьме – похоже, первой леди тоже выключили свет.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

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В преддверии Елена Зеленская выступила на форуме SCLAN. Там она вместе с коллегами обсудила влияние войны России против Украины на страны Карибского бассейна. В частности, их затронул зерновой кризис. На встречу первая леди надела платье винного цвета.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской