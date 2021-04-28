Продолжаются судебные процессы в отношении знаменитой американской исполнительницы Бритни Спирс. Но на этот раз взаимные обвинения выдвинули ее родители, Джейми и Линн.
Смотрите также Бритни Спирс с бойфрендом посетили свадьбу друзей: яркие фото
Джейми Спирс обвинил экс-жену в использовании дочери
Неделю назад Линн Спирс заявила, что сумма компенсации ее бывшего мужа на адвокатов слишком велика, и призвала пересмотреть расходы. Сейчас сумма средств составляет 890 тысяч долларов.
В ответ отец исполнительницы Бритни Спирс выступил против мамы артистки. Он подал иск, в котором говорится, что Линн совсем не принимала участия в опеке над дочерью, а потому не может понять, почему сумма компенсации именно такая.
Джейми Спирс добавил, что его экс-возлюбленная "эксплуатировала жизни своей дочери, ее боль и травмы ради личной выгоды".
Бритни Спирс с мамой Линн / The Daily Mail
Последние новости об опекунстве над Бритни Спирс
- В марте этого года исполнительница выступила с заявлением о том, что хочет сменить опекуна. Она просит передать опекунство в сфере финансов Джоди Монтгомери, которая сейчас контролирует ее благосостояние и здоровье.
- Ранее адвокат Джейми Спирса рассказывал об истинных отношениях отца с звездной дочерью. Он считает, что папа Бритни Спирс – хороший и преданный человек, не может обидеть своего ребенка.
- 11 февраля суд решил, что отец певицы не будет самостоятельно распоряжаться финансами дочери. Такое же право будет иметь фонд Bessemer Trust Co.