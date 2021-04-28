Продолжаются судебные процессы в отношении знаменитой американской исполнительницы Бритни Спирс. Но на этот раз взаимные обвинения выдвинули ее родители, Джейми и Линн.

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Джейми Спирс обвинил экс-жену в использовании дочери

Неделю назад Линн Спирс заявила, что сумма компенсации ее бывшего мужа на адвокатов слишком велика, и призвала пересмотреть расходы. Сейчас сумма средств составляет 890 тысяч долларов.

В ответ отец исполнительницы Бритни Спирс выступил против мамы артистки. Он подал иск, в котором говорится, что Линн совсем не принимала участия в опеке над дочерью, а потому не может понять, почему сумма компенсации именно такая.

Джейми Спирс добавил, что его экс-возлюбленная "эксплуатировала жизни своей дочери, ее боль и травмы ради личной выгоды".

Отец знаменитой певицы апеллировал к мемуарам, которые Линн Спирс выпустила в 2008 году "Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов" (Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World). В книге мама Бритни рассказала о непростом периоде жизни славы звездной дочери. И по словам Джейми Линн думала только о своей выгоде, когда публиковала воспоминания.



Бритни Спирс с мамой Линн / The Daily Mail

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