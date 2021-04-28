Тривають судові процеси щодо знаменитої американської виконавиці Брітні Спірс. Та цього разу взаємні звинувачення висунули її батьки, Джеймі та Лінн.
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Джеймі Спірс звинуватив ексдружину у використанні доньки
Тиждень тому Лінн Спірс заявила, що сума компенсації її колишнього чоловіка на адвокатів занадто велика, і закликала переглянути витрати. Зараз сума коштів становить 890 тисяч доларів.
У відповідь батько виконавиці Брітні Спірс виступив проти мами артистки. Він подав позов, у якому йдеться, що Лінн зовсім не брала участі в опіці над донькою, а тому не може зрозуміти, чому сума компенсації саме така.
Джеймі Спірс додав, що його екскохана "експлуатувала життя своєї дочки, її біль і травми заради особистої вигоди".
Брітні Спірс з мамою Лінн / The Daily Mail
Останні новини про опікунство над Брітні Спірс
- У березні цього року виконавиця виступила із заявою про те, що хоче змінити опікуна. Вона просить передати опікунство у сфері фінансів Джоді Монтгомері, яка зараз контролює її добробут та здоров'я.
- Раніше адвокат Джеймі Спірса розповідав про справжні стосунки батька із зірковою донькою. Він вважає, що тато Брітні Спірс – добра й віддана людина, яка не може скривдити свою дитину.
- 11 лютого суд вирішив, що батько співачки не буде самостійно розпоряджатися фінансами доньки. Таке саме право матиме фонд Bessemer Trust Co.