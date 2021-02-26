Американская певица Бритни Спирс уже 13 лет находится под опекой своего отца Джеймса. Несмотря на судебные иски и требования снять опекунство, адвокат утверждает, что они действительно любят друг друга и вся ситуация является оправданной.

После выхода документального фильма о Бритни Спирс Framing Britney Spears (авторы – журналисты The New York Times) тема опекунства над певицей в очередной раз поднялась. Адвокат отца Бритни – Вивиан Ли Торин попыталась защитить мужчину и объяснить, что Джеймс Спирс спас своей дочери жизнь и хочет для нее только лучшего.

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Адвокат Джеймса Спирса о его отношениях с дочерью

Много поклонников певицы убеждены, что контроль над 39-летней Бритни Спирс не нужен, ведь все ее проблемное прошлое с наркотиками и депрессией – позади. Впрочем, у адвоката Джеймса есть на это другое мнение.

Я понимаю, что в каждой истории должен быть вор, но здесь люди очень ошибаются. Это история об отчаянно преданном и любящем отце, который спас свою дочь из опасной для ее жизни ситуации. Люди причиняли ей вред и эксплуатировали ее,

– отметила адвокат.

По словам Вивиан, Джеймс Спирс очень любит свою дочь, а все спекуляции в СМИ и документальном фильме – далеки от правды.

"Джейми любит свою дочь. У них, как и у любой другой семьи, время от времени возникают проблемы, но это никак не отменяет того, что они любят и поддерживают друг друга. Бритни знает, что отец любит ее, и она знает, что может обратиться к нему в любое время. Джейми является опекуном Бритни, потому что любит ее. Он хочет лучшего для нее", – добавила женщина.

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О финансах и желаниях Бритни

Вивиан Ли Торин добавила, что когда Джеймс Спирс в 2008 году взял под опеку дочь, активы певицы составляли всего 2,8 миллиона долларов. Тогда она была в долгах и столкнулась с судебными исками на сумму в миллионы долларов. Но благодаря отцу она решила свои финансовые проблемы и сейчас на ее счету – 60 миллионов долларов. Адвокат подчеркнула, что именно отец Бритни помог ей вернуть право опеки над двумя детьми – 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Он сотрудничал с ней, чтобы помочь ей вернуть право опеки над детьми. Он наладил ее дела с финансами. И он создал для нее безопасную среду, чтобы она могла жить так, как хочет, вдали от средств массовой информации, которые приносят ей столько страданий,

– добавила она.



Бритни Спирс с отцом Джеймсом Спирсом в 2008 году / Getty Images

В частности, отец Бритни, по словам адвоката, всегда идет дочери на встречу, если она хочет выпустить альбом, выступить где-то или чтобы ее имя где-то использовалось. Он вроде никогда не стоит у нее на пути. Также Вивиан Ли Торин отметила, что в начале пандемии Бритни отдыхала в Луизиане вместе с отцом и другими родными, и она ни разу не попросила его отойти от дел.

Несмотря на это, в августе 2020 года Бритни Спирс подала документы в суд, где говорилось о том, что она выступает категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном. Она требовала передать право распоряжаться своим имуществом Джоди Монтгомери, которая была ее опекуном в 2019 году, когда произошел конфликт Джеймса с одним из внуков. Но суд отклонил эту просьбу и позволил отцу дальше быть ее опекуном.

Что касается того, почему певица не обратилась к общественности непосредственно, чтобы положить конец всей драме и спекуляциям вокруг ее опекунства, Торин не знает. Она ответила журналисту: "Спроси Бритни".