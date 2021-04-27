Яркими фотографиями бойфренд Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари поделился на личной странице. Примечательно, что сама исполнительница не делилась этими кадрами, ведь по мнению друга артистки и ее поклонников, звезда не может сама контролировать свои профили в социальных сетях.

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Бритни Спирс с бойфрендом на свадьбе

Сэм Асгари сообщил, что он и Бритни Спирс уже вакцинировались, а потому могут развлекаться на различных праздниках. В эти выходные пара посетила свадьбу друзей, где много танцевали и смеялись.

Бритни Спирс для выхода примерила синее мини-платье, которое удачно подчеркивало ее безупречную фигуру. Сверху она накинула бежевое меховое пальто. Наряд певица соединила с черными туфлями на высоком каблуке.

Бритни дополнила стильный образ цепочкой на шее и солнцезащитными очками. Знаменитость распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала красивый макияж с акцентом на губах.

Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари уже 4 года встречается с певицей. Он поделился, что хочет стать отцом как можно быстрее, потому что хочет воспитывать детей в молодом возрасте. Однако ходят слухи, что его возлюбленной нельзя рожать без разрешения опекуна.

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Реакция сети

Поклонники звездной пары восхищались новыми кадрами влюбленных. Свои впечатления они высказали в комментариях: