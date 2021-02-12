Отец Бритни Спирс Джеймс не сможет владеть всеми финансами дочери, поскольку такое же право будет иметь ее трастовый фонд Bessemer Trust Co. Это решил суд на очередных слушаниях в США.

Известно, что отец Бритни Спирс был ее единственным опекуном с 2008 года и, несмотря на ее просьбу в суде лишить его опекунства, суд лишь продолжал его полномочия.

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Бритни Спирс может иметь дополнительного опекуна

Очередное заседание состоялось 11 февраля в США, где судья Бренди Пенни отказала отцу певицы Джейми Спирсу в праве быть ее единственным опекуном. Произошло это из-за денежных потоков фонда Bessemer Trust Co., которым в ноябре прошлого года разрешили распоряжаться отцу Бритни и собственно представителям фонда.

Тогда же адвокат Джеймса Спирса отметил, что такое решение уменьшает полномочия его клиента полноценно управлять имуществом дочери. "Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном", – отметил адвокат, но судья эти возражения отклонила. Впрочем, как и отклонила просьбу певицы полностью отстранить ее отца от опекунства. Следовательно, руководить финансами Бритни до сих пор оставляют две стороны дела – Джеймса Спирса и представителей фонда.

Стоит добавить, что очередные слушания состоялись через неделю после выхода документального фильма о Бритни Спирс Framing Britney Spears, которое создали журналы The New York Times. Следующие судебные заседания состоятся 17 марта и 27 апреля.

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