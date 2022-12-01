Финалисты Нацотбора презентовали собственные хиты на Евровидение-2023: разнообразие вас удивит

Две недели назад стало известно, что на отбор Евровидения-2023 выбрали 10 финалистов самых разных жанров музыки. За 17 дней до финала отбора они обнародовали хиты, с которыми будут покорять украинцев.

Один из десяти исполнителей или групп получит наибольшее количество голосов от судей и зрителей и отправится представлять Украину в Великобританию. Конкурс состоится от имени Украины в Ливерпуле в мае 2023 года.

Важно На Нацотборе Евровидения-2023 объявили, под какими номерами выступят финалисты

В участии на отбор конкурса после потрясающей победы Kalush Orchestra соревновались почти 300 претендентов, однако из них удалось выбрать всего 10:

2TONE

Angelina

DEMCHUK

FIINKA

Jerry Heil

KRUTЬ

Moisei

OY Sound System

Tember Blanche

TVORCHI

До 1 декабря исполнители доделывали финальные версии своих песен и готовы их презентовать украинцам. Следовательно, предлагаем ниже послушать 10 мощных хитов, один из которых уже через полгода будет покорять Европу.

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2TONE – Квітка: слушать песню онлайн

Angelina – Stronger: слушать песню онлайн

DEMCHUK – Alive: слушать песню онлайн

FIINKA – Довбуш: слушать песню онлайн

Jerry Heil – When God Shut The Door: слушать песню онлайн

KRUTЬ – Колискова: слушать песню онлайн

Moisei – I'm Not Alone: слушать песню онлайн

OY Sound System – Ой, тужу: слушать песню онлайн

Tember Blanche – Я вдома: слушать песню онлайн

TVORCHI – Heart of Steal: слушать песню онлайн

Напомним, что конкурс Евровидения-2023 пройдет в Великобритании, в Ливерпуле. Организаторы Европейского языкового союза решили, что Украина не сможет обеспечить безопасность персонала и фанам во время войны, поэтому передали возможность проведения Великобритании, представитель которой занял второе место. В свою очередь компания-вещатель BBC пообещала, что "Украина будет отмечена и представлена в течение всего события". Даже Сэм Райдер заявил: "Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем устроить вечеринку у нас дома".

В прошлом году в конкурсе победила группа Kalush Orchestra с максимальным количеством баллов от судей и зрителей. Они принесли в Украину трофей, который впоследствии передали на помощь Вооруженным Силам Украины на аукционе.