Список участников национального отбора на Евровидение-2022

В понедельник, 24 января, Общественное обнародовало имена полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2022. Среди 284 заявок жюри избрало 8 участников.

Список участников опубликовал организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2022, который пройдет в итальянском Турине. Финал конкурса состоится в арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

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Список участников Нацотбора-2022

Alina Pash – "Тіні забутих предків" Cloudless – "All Be Alright" Kalush Orchestra – "Стефанія" LAUD – "Head Under Water" Michael Soul – "Demons" Our Atlantic – "Моя любов" ROXOLANA – "GIRLZZZZ" WELLBOY – "Nozzy Bossy"



Участники Нацотбора Евровидения 2022 / Скриншот с видео

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