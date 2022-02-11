Все, что известно о Нацотборе-2022: участники, судьи, билеты, где смотреть и как голосовать

Уже скоро на экранах зрителей прогремит финал Национального отбора на Евровидение-2022. 12 февраля в столице выберут талантливейшего артиста или группу, которая представит Украину на престижном песенном конкурсе в Италии.

В этом году на Национальном отборе изменились правила, сообщает 24 канал. Впервые с 2015 года организаторы решили проводить и транслировать конкурс самостоятельно на UA:Суспільне. Поэтому и изменился формат отбора, ведь руководство решило отменить два полуфинала и провести один финал. Предлагаем вам узнать все, что известно об отборе этого года.

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Дата и место проведения шоу

Суспільне принимало заявки на участие в Национальном отборе на песенный конкурс до 10 января. После этого в течение 2 недель оргкомитет выбирал список для финала. Из 284 заявок организаторы должны были выбрать 10 участников, однако позже решили сократить их количество до 8.

Национальный отбор-2022: все, что известно о конкурсе / Фото из инстаграма

Датой финала выбрали 12 февраля, суббота. Местом проведения конкурса решили сделать Центр культуры и искусств Национального авиационного университета в Киеве на проспекте Космонавта Комарова, 1. Прямая трансляция отбора начнется в 18:30 на телеканале UA:Суспільне.

Также конкурс будут показывать:

фейсбук-страницы Суспільне Евровидение и UA: Перший

ютуб-канал Суспільне Евровидение

сайт eurovision.ua

мобильное приложение suspilne.tv.

Ведущие Национального отбора

Изменения коснулись и ведущих Национального отбора. Сергей Притула, проводивший конкурс в течение многих лет, отказался это делать в 2022 году. Это связано с тем, что Суспільне прекратило сотрудничество с телеканалом "СТБ", на котором когда-то транслировали Нацотбор.

Канал входит в холдинг StarLightMedia, где работает шоумен. Поэтому Сергей решил "остаться верным" своему холдингу и считает, что у Суспільного есть кого представить на Нацотборе в качестве ведущего, поэтому он желает им успешного проведения конкурса.

Ведущие Национального отбора-2022 / Фото из инстаграма Суспільного

Этой ведущей стала Маша Ефросинина. Звезда будет вести события на главной сцене, а за кулисами ей будет помогать Тимур Мирошниченко.

Финалисты Национального отбора-2022

Из более 200 заявок руководство Национального отбора выбрало 8 талантливейших музыкантов, которые будут бороться за право выступать на главной сцене Евровидения в Турине. Кроме финалистов известны и их песни:

Alina Pash – "Тіні забутих предків"

Cloudless – All Be Alright

Kalush Orchestra – "Стефанія"

Barleben – Hear My Words

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – "Моя любов"

ROXOLANA – GIRLZZZZ

WELLBOY – Nozzy Bossy

Участники Нацотбора-2022 / Фото Суспільне

Не обошлось без скандалов. Оргкомитет сначала выбрал певца LAUD, а затем дисквалифицировал его. Дело в том, что исполнитель представил песню, которую уже записывал в 2018 году. Позже артиста заменили другим музыкантом – Barleben.

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Громкая шумиха поднялась и из-за Alina Pash. Звезда обвинила других участников Нацотбора – Kalush Orchestra в плагиате. Позже финалистке припомнили ее выступления в Крыму и России.

Певица действительно была в Москве в 2017 году, а также выступала в оккупированном Крыму в 2015 году на свадьбе "украинской девушки". В то же время артистка впоследствии добавляла в фейсбуке, что посещала временно оккупированную территорию не как Alina Pash, а как частное лицо Алина Паш. Суспільне отреагировало на эти заявления и объявило, что не видит нарушений со стороны артистки.

Из-за критики и негативных комментариев певица даже закрыла комментарии постов в своих социальных сетях.

Кто из финалистов в какой части финала будет выступать

Согласно жеребьевке, в первой части финала песни представят:

Cloudless

Barleben

Michael Soul

Our Atlantic

Во второй части выступят:

Alina Pash

Kalush Orchestra

ROXOLANA

WELLBOY

Порядок выступлений на Нацотборе / Фото из инстаграма Суспільного

Порядок выступлений

Руководство также объявило порядок выступлений финалистов. Так что на сцену участники будут выходить в такой очередности:

1. Cloudless

2. Michael Soul

3. Our Atlantic

4. Barleben

5. Roxolana

6. Kalush Orchestra

7. Wellboy

8. Alina Pash

Судьи Национального отбора

Первой объявленной судьей Нацотбора стала популярная певица Тина Кароль. Звезда уже раньше оценивала таланты претендентов на Евровидение. В 2020 году компанию ей составили судьи Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Судьи Нацотбора-2022: Тина Кароль / Фото из инстаграма Суспільного

Второе судейское кресло занял режиссер и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин. Мужчина очень обрадовался, когда узнал свой статус на шоу и поделился, что чувствует большую ответственность делать такой конкурс.

Судьи Нацотбора: Ярослав Лодыгин / Фото из инстаграма Суспільного

Третьей судьей стала еще одна очень талантливая исполнительница – Джамала. В 2016 году артистка сама представляла Украину на Евровидении с щемящей песней "1944" и победила в конкурсе.

Джамала стала третьей судьей / Фото из инстаграма Суспільного

У Джамала уже есть опыт оценивания талантов молодых исполнителей, ведь в 2019 году звезда участвовала в шоу "Голос. Дети", где была тренером.

Где купить билеты на Национальный отбор-2022

Стоимость билетов на финал национального отбора стартует от 400 гривен. К слову, билеты можно будет приобрести за так называемую "ковидную" тысячу. Все желающие посетить шоу могут купить билеты здесь.

Где купить билеты на Нацотбор-2022 / Фото из инстаграма Суспільного

Зрители могут посмотреть конкурс и дома, ведь он будет транслироваться на всех платформах Суспільного.

Как голосовать на Национальном отборе-2022

Традиционно 12 февраля каждый желающий украинец сможет отдать свой голос за любимого исполнителя. Линия голосования будет открыта после того, как свое выступление завершит последний финалист. Об этом объявит ведущая.

Как голосовать на Нацотборе-2022 / Фото из инстаграмаОбщественного

Для того чтобы поддержать понравившегося артиста, отправьте смс с кодом участника на номер 7576. Напомним, что код участника – это его порядковый номер выступления. Голосовать за участника с одного телефонного номера можно только один раз.

Позже зрительские голоса будут добавляться к оценкам судей, и по результатам станет ясно, кто выиграл шоу.