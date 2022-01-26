Три дня назад, 23 января, Злата Огневич обнародовала видео, от которого мороз по коже. На авто за ней гнался преследователь, который запугивает ее уже три года. Немало друзей и фанов певицы впервые увидели лицо мужчины, но все это время он не прятался от публики. Более того, Вадим Лебедь давал интервью и на камеру говорил, что убьет артистку.
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Злился на нее. Говорил, что я ее убью,
– с усмешкой заявлял преследователь.
Преследователь Златы Огневич / Скриншот из видео
Это заявление он сделал полтора года назад, в ноябре 2020-го. К тому времени мужчина уже знал, где живет Злата Огневич, и караулил ее под подъездом. "Разве это проблема, найти человека? Это небольшая проблема", – говорил Вадим Лебедь журналистам.
Как преследователь напал на Злату Огневич в 2019 году
В том же интервью преследователь рассказал, как поздно вечером напал на певицу возле ее дома. Это произошло 28 февраля 2019 года после концерта в ночном клубе. Он схватил Злату Огневич за руку, а та подняла шум на весь район. Правда, сам Вадим Лебедь эту "встречу" нападением не считает.
Звал ее: "Злата, подожди, пожалуйста". Убегать начала. Я не схватил за руку, взял просто. Я считаю, что это не нападение. Нападение – это когда руки синие, синяки, избитый человек. Она не в натсроении была, я так понимаю,
– рассказал мужчина.
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Скандал с преследователем Златы Огневич
- У певицы лопнуло терпение после того, как мужчина преследовал ее по дороге в студию. Он заявил, что "завалит ее, если еще раз увидит по телевизору", и добавил, что не боится ни полиции, ни мэра Киева Виталия Кличко. Видео с угрозами звезда выложила в сеть и попросила о помощи.
- В тот же день Злата Огневич в очередной раз заявила в полицию на преследователя. Она не хотела "отсиживаться в роли жертвы".
- Правоохранители открыли уголовное производство против Вадима Лебедя и принялись просматривать записи с камер видеонаблюдения.
- Мужчину задержали в Киеве 25 января. Ему объявили о подозрении и вскоре выберут меру пресечения. Вадиму Лебедю грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.