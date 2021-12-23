От Дуа Липы до Эда Ширана: впечатляющие клипы мировых звезд, которые сняли в Украине за 2021 год

С каждым годом все больше мировых музыкантов приезжают в Украину снимать клипы. В 2021-м такими звездами стали Дуа Липа, Эд Ширан, Bring Me The Horizon, Stromae и другие.

Что нам кажется обыденным и привычным, то завораживает иностранную публику. Спальные районы Киева, сталинские дома, оживленные шоссе, широкие мосты и мощные продакшн-студии ежегодно заманивают в Украину топовых артистов. Какие локации выбирают Bring Me the Horizon и Эд Ширан, узнавайте ниже.

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Дуа Липа – We'Re Good

В феврале британская певица и обладательница Грэмми Дуа Липа выпустила видео на танцевальный трек We're Good. Зрелищный клип, напоминающий сцены из "Титаника", частично снимали в Киеве. Над ним работала украинская продакшн-компания Shelter.film. На ютубе он собрал более 75 миллионов просмотров.

К сожалению, сама Дуа Липа в Украину не прилетала. Все сцены с ней сняли в США на "выгородке" с минимальными декорациями, которые прикрывали лишь фон за звездой.

Приехать в Украину, к сожалению, она не смогла по причинам личного характера,

– объяснял продюсер.

Если в США съемочная площадка была крошечная, то в Киеве – гигантская: импровизированный ресторан с кухней, три бассейна, силиконовые копии животных.

Дуа Липа – We're Good: смотрите видео онлайн

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Royal Blood – Limbo

Вслед за Дуа Липой клип, снятый в Украине, выпустили британские рокеры – группа Royal Blood. В динамичном видео на песню Limbo появились киевские байкеры. Его сняла лондонская продакшн-компания Bullion Productions.

Сами Royal Blood называют Limbo "самой амбициозной и самой дикой" песней в своем репертуаре. Трек о внутренней стагнации они написали на локдауне, а клип на него набрал 1,7 миллиона просмотров.

Royal Blood – Limbo: смотрите видео онлайн

Bring Me the Horizon – DiE4u

Больше всего обсуждений 2021 года вызвал клип рок-группы Bring Me the Horizon на песню DiE4u. Локацией для его съемок стал ночной клуб в Киеве.

По сюжету, который придумал фронтмен Оливер Сайкс, заведение превратилось в секретное место для вечеринки вампиров. Однако в него наведались охотники. Одну из них сыграла украинская модель Алина Знахаренко.

Кроме того, что Bring Me the Horizon прилетали в Киев, в их клипе звучит наша речь. Фаны со всего мира могут услышать такие фразы, как:

"Что мы здесь делаем?";

"Бизнес";

"Это частная вечеринка";

"Он меня ждет";

"С*чий потрох".

В видео даже засветилась надпись на украинском – "бордель". За три месяца клип просмотрели более 5 миллионов пользователей ютуба.

Bring Me the Horizon – DiE4u: смотрите видео онлайн

Stromae – Santé

В октябре с украинским клипом в шоу-биз вернулся Stromae – популярный бельгийский певец. После трехлетнего перерыва он напомнил о себе песней Santé.

Клип отсняли в Киеве. Его создала украинская продакшн-компания Shelter.film, которая в 2021 году снимала для Дуа Липы и Bring Me The Horizon. В новом видео Stromae показал людей, которые несмотря на однообразие и трудности наслаждаются своей работой. Нестандартный клип собрал более 21 тысячи просмотров.

Stromae – Santé: смотрите видео онлайн

Эд Ширан

В ноябре в Украину прилетал Эд Ширан – многократный обладатель Грэмми и самый продаваемый британский певец. В Киеве он провел минимум три дня, а съемки клипа развернул на фоне корпуса механико-математического факультета КНУ возле ВДНХ. Однако артиста заворожила не только "сталинская архитектура", но и вся наша страна.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная,

– растрогал Эд Ширан.

Детали съемок были строго засекречены, поэтому пока неизвестно, в каком клипе появятся киевские пейзажи. Релиз видео ждут не менее полмиллиона фанов, которым понравились фото Эда Ширана из Украины.

Эд Ширан в Киеве на съемках клипа / Фото из инстаграма артиста