Исчезновение Stromae (настоящее имя – Поль Ван Авер) с радаров связывают с его увлечением модой. Попробовав себя как дизайнер одежды, певец вернулся к музыке. В пятницу, 15 октября, он выпустил песню Santé, которая уже собрала более 3,5 миллиона прослушиваний на ютубе.

Локацией съемок клипа стал Киев. Видео создала украинская продакшн-компания Shelter, которая прославилась на весь мир. Об этом информирует "Слух".

Режиссер Ярослав Моравец хотел показать ежедневную работу людей, которые несмотря на трудности получают от нее удовольствие и наслаждаются жизнью. В клипе работники устроили вечеринки на работе, танцуя по подсказкам от Stromae.

"Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортней. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей мира: оператора call-центра где-то в Африке, работников ресторана на Ближнем Востоке, рыболова из Восточной Европы", – поделилась продюсер Даша Дерягина.

Stromae – Santé: смотрите видео онлайн

Напомним, украинская компания Shelter не впервые сотрудничает со звездами мирового уровня. В начале 2021 года она сняла зрелищный клип для Дуа Липы (We're Good), а потом – для рок-группы Bring Me The Horizon (DiE4u).