Премьера нового клипа Bring Me the Horizon состоялась в четверг, 16 сентября. Несмотря на то, что режиссером выступил фронтмен коллектива Сайкс, локацией для съемки стал один из ночных клубов Киева.

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По сюжету, столичное заведение стало секретным местом для вечеринки вампиров, куда наведываются охотники на вампиров. В видео видно, что герои заходят в двери, над которыми засветилась надпись на украинском – "бордель".

По дороге на танцпол охотники на вампиров общаются на украинском языке. Фаны Bring Me the Horizon со всего мира могут услышать такие фразы:

"Что мы снова здесь делаем?";

"Бизнес";

"Это частная вечеринка";

"Он меня ждет";

"С*чий потрох".

Bring Me the Horizon - DiE4u: смотрите видео онлайн

Заметим, что продакшн нового клипа Bring Me the Horizon выполнила украинская студия Shelter Film. Ранее она сняла клип для Дуа Липа.

В видео на песню DiE4u снялась украинская модель Алина Знахаренко. В своем профиле в инстаграме девушка призналась, что Bring Me the Horizon – ее кумиры, поэтому она безмерно счастлива поработать с ними. Как выяснилось, модель сначала отобрали на кастинг и только тогда она узнала, что это за британская группа.

У меня перевернулось все! Задрожали колени и вспотели ладони. "Сам Оли, которого я слушаю с 15 лет будет проводить мне пробы? Смотреть на меня? Хоть бы не опозориться", – подумала я,

– вспоминает Алина Знахаренко.



Украинская модель Алина Знахаренко и фронтмен Bring Me the Horizon / Фото с инстаграма модели

Напомним, клип на песню DiE4u – это не первое видео, которое группа Bring Me the Horizon снял в Киеве. Их дебютная работа в Украине вышла в 2018 году. Это ролик на песню Mantra, который сняли в Октябрьском дворце, в Киеве.

Bring Me the Horizon – Mantra: смотрите видео онлайн