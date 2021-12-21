В издании сообщают, что пара даже некоторое время ходила к психологу и ставила роман на паузу. Но перерыв во взаимоотношениях затянулся, и они поставили окончательную точку в их истории.
К слову, Бен Аффлек оправдался после того, как обвинил экс-жену в своем алкоголизме
"В прошлом месяце пара высказала идею о том, чтобы притормозить свой роман, поскольку так много путешествует и разлука для них является трудной задачей. Их отношения переживают кризис и, похоже, разваливаются", – писали в СМИ.
Причиной расставания стало расхождение в рабочих графиках, как это часто бывает у звезд. Влюбленные все реже начали проводить время вместе и им тяжело было переживать разлуку. Поэтому их отношения начали портиться.
Реакция звезд
Ни Дуа Липа, ни Анвар не комментируют слухов СМИ, однако на последних фото артистки можно увидеть, что она развлекается в компании девушек на отдыхе. Вероятно, подруги ее утешают после завершения романа.
Дуа Липа (справа) на отдыхе с подругами / Фото из инстаграма звезды
После этого Дуа должна вернуться в Лондон и Лос-Анджелес, чтобы завершить новый альбом, в то время как Анвар находится в Нью-Йорке. В последний раз 26-летняя Липа публиковала фото с Анвором в сентябре, а 22-летний манекенщик – в начале ноября.
Анвар Хадид и Дуа Липа на вечеринке по случаю Хеллоуина в 2021 году / Фото с инстаграма парня
Что известно о романе Дуа Липы и Анвара Хадида?
- Первые слухи о романе пары появились в июне 2019 года. Сначала папарацци увидели их на вечеринке в Анваре по случаю дня рождения.
- Уже через неделю они вместе побывали на музыкальном фестивале British Summer Time, который ежегодно проходит в Лондоне.
- В конце 2020 года Дуа Липа праздновала Рождество вместе с семьей Анвара в США и часто проводила время с его сестрами в 2021 году.