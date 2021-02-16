25-летняя певица Дуа Липа представила первое в новом году видео на песню We're Good. Эффектный клип, который напоминает кадры из "Титаника", частично сняла украинская продакшн-компания. Исполнительный продюсер поделился, что съемки проходили в Киеве, однако без участия звезды.

Трек Дуа Липы We're Good вошел в расширенную версию нового альбома артистки Future Nostalgia. Над клипом на песню работал знаменитый режиссерский дуэт Vania & Muggia – Ваня Хейман и Gal Muggia, которые прославились работами с голливудскими звездами. Часть видео сняли в Украине.

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Режиссеры сотрудничали с украинской продакшн-компанией shelter.film. Исполнительный продюсер Альберт Зурашвили рассказал, как проходили съемки в Киеве.

Dua Lipa – We're Good: смотрите видео онлайн

Как происходили съемки клипа Дуа Липы в Киеве

Продюсер отметил, что работа над видео проходила параллельно на двух павильонах и продолжалась долгих два дня. Они обустроили декорацию ресторана с кухней в полный размер и три различных бассейна, а все кадры, которые могли навредить живым существам, снимали с силиконовыми копиями.

"Глобально снимать зимой по пояс в ледяной воде, которой так много, что нагреть ее просто физически заняло бы невозможен время для проекта", – добавил продюсер.

Альберт Зурашвили добавил, что сама Дуа Липа в Украину не приезжала и снималась только в США. Он не стал рассекречивать детали, объяснив такое решение причинами личного характера.

Все планы, в которых присутствует артистка, были сняты в США на небольшой "выгородке" – части декорации, которая покрывала фон за ней. Приехать в Украину, к сожалению, она не смогла по причинам личного характера,

– отметил продюсер.

Съемки клипа Дуа Липы We're Good в Киеве / Фото shelter.film