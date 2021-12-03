Он не выдержал давления, – скандальный Залиско отреагировал на смерть директора Дома ученых

Блогер Александр Залиско узнал о смерти директора Дома ученых во Львове Романа Славитича. Он записал видеоролик, в котором просит людей задуматься о том, какие новости они читают и что говорят.

29-летний Залиско, празднование дня рождения которого вызвало немалый скандал, некоторое время игнорировал людей и не извинялся за праздник в День памяти жертв Голодомора. После отказа брендов в сотрудничестве с мужчиной он извинился перед подписчиками, но как и большинство его друзей – блогеров намекал, что во всем виноваты СМИ, которые "раздули" скандал.

К слову Во Львове скоропостижно скончался директор Дома ученых

После известия о внезапной смерти 75-летнего Романа Славитича 3 декабря он опубликовал эмоциональное видео, где соболезнует семье директора Дома ученых.

Текст публикации Александра Залиско:

"Произошло ужасное событие... Сегодня умер директор Львовского дома ученых господин Роман.

Это – большое горе. Я сочувствую семье господина Романа и всем, кто сотрудничал с ним…

Он не выдержал того давления, которое происходило на него последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях. О тех, кто косвенно стал участниками событий, связанных с празднованием моего дня рождения. О тех, кто читает новости об этом.

Я воспринимаю все происходящее как большой урок для меня. И я уже несу персональную ответственность за свои поступки, как это и должно быть. Я вновь и вновь извиняюсь за непродуманность моих поступков... Прошу всех набрать в грудь воздуха и подумать о том, что стоит вашего внимания, времени и заботы. И вместе со мной помолиться в память о господине Романе, ушедшем из жизни".

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Реакция подписчиков

Немало сторонников Залиско поддержали блогера и посочувствовали ему, обвинив во всем не его, а СМИ:

"Держись, это все пройдет";

"Трэш делается в мире, нет слов. Мужчину жалко конечно, но раздули из мухи слона с этой вашей тусой! Виноваты СМИ";

"Абсолютно. СМИ как всегда все коверкают и раздувают из мухи слона";

"Это точно!!! И ненависть людей! Они только ждут, чтобы кого-нибудь уничтожить! А не начинать с себя

Саша береги себя";

"СМИ всеми управляют, а стадо баранов реагирует как стадо, что сказать, нормально не решили, вот и последствия";

"Ты ни в чем не виноват, Бог забирает людей тогда, когда нужно. Это просто досадное совпадение... Люди раздувают полный скандал, люди злы и ненавистны...Очень жаль";

"Держитесь, не падайте духом";

"Мы за тебя, Саш! Но человека жаль, он был не виноват. Необдуманные поступки выливаются вот так в первую очередь тебе, и это реально плохо кончается. Светлая память".

Но есть такие, что и не поддержали блогера и обвинили его во всем, что он сделал и к чему это привело: