Трек певица посвятила всем, кто пострадал в результате войны России против Украины. Главной героиней клипа стала 12-летняя Яна, которая потеряла обе ноги после обстрела вокзала в Краматорске.
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Оля Полякова выпустила новую песню
В видеоработе на композицию певица увлекла зрителей трогательной историей 12-летней девочки Яны. В клипе также появились кадры с краматорского вокзала и видео из личного архива семьи Степаненко, на которых видно, как девочка проходила реабилитацию.
В 32-ю годовщину Независимости Украины презентую свою новую песню "Пташка", которая является символом несокрушимости всех, кто сегодня страдает от войны в нашей стране. Эта песня посвященная всем жертвам войны и нуждающимся в поддержке в эти трагические для страны времена, которые обязательно закончатся нашей победой,
– написала Полякова.
Оля Полякова – "Пташка": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Фанам очень понравилась новая композиция Оли Поляковой. Однако многие поклонники в комментариях отметили, что не смогли сдержать слезы, просматривая клип:
- "Невероятно щемящая песня, Оля благодарю вас за нее";
- "Спасибо за песню и ваш труд! Слава Украине!";
- "Я не могу, ком сжимает горло... Словами не передать, как хочется, чтобы все дети Украины больше никогда не знали, что такое война... Яна, ты очень сильная, невероятная девочка";
- "Невероятно больно смотреть, как страдают именно дети";
- "Спасибо за такую хорошую песню";
- "От песни и клипа слезы";
- "Невозможно смотреть без слез".
Новинки ко Дню Независимости от украинских исполнителей
- Тина Кароль выпустила украинскую версию трека One Nation Under Love, которую специально для Украины написала оскароносная композитор Дайан Уоррен. Также певица представила символический клип на песню.
- Украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и певица Злата Огневич впервые презентовали дуэтную работу "Народжені вільними". Композиция рассказывает о силе и мощи украинского народа, о желании всех украинцев быть свободными и независимыми.
- К празднику Дня Независимости трек представила певица Jerry Heil. Она спела в дуэте с польским репером PRZYŁU. Артисты выпустили песню BRACIA – композиция рассказывает о дружбе между украинцами и поляками и единстве народов.