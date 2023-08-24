Трек певица посвятила всем, кто пострадал в результате войны России против Украины. Главной героиней клипа стала 12-летняя Яна, которая потеряла обе ноги после обстрела вокзала в Краматорске.

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Оля Полякова выпустила новую песню

В видеоработе на композицию певица увлекла зрителей трогательной историей 12-летней девочки Яны. В клипе также появились кадры с краматорского вокзала и видео из личного архива семьи Степаненко, на которых видно, как девочка проходила реабилитацию.

В 32-ю годовщину Независимости Украины презентую свою новую песню "Пташка", которая является символом несокрушимости всех, кто сегодня страдает от войны в нашей стране. Эта песня посвященная всем жертвам войны и нуждающимся в поддержке в эти трагические для страны времена, которые обязательно закончатся нашей победой,

– написала Полякова.

Оля Полякова – "Пташка": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанам очень понравилась новая композиция Оли Поляковой. Однако многие поклонники в комментариях отметили, что не смогли сдержать слезы, просматривая клип:

"Невероятно щемящая песня, Оля благодарю вас за нее";

"Спасибо за песню и ваш труд! Слава Украине!";

"Я не могу, ком сжимает горло... Словами не передать, как хочется, чтобы все дети Украины больше никогда не знали, что такое война... Яна, ты очень сильная, невероятная девочка";

"Невероятно больно смотреть, как страдают именно дети";

"Спасибо за такую хорошую песню";

"От песни и клипа слезы";

"Невозможно смотреть без слез".

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