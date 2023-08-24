Трек співачка присвятила всім, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України. Головною героїнею кліпу стала 12-річна Яна, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу в Краматорську.

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Оля Полякова випустила нову пісню

У відеороботі на композицію співачка захопила глядачів зворушливою історією 12-річної дівчинки Яни. У кліпі також з'явилися кадри з краматорського вокзалу та відео з особистого архіву сім'ї Степаненків, на яких видно, як дівчинка проходила реабілітацію.

У 32 річницю Незалежності України презентую свою нову пісню "Пташка", яка є символом незламності всіх, хто сьогодні потерпає від війни в нашій країні. Це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки у ці трагічні для країни часи, які обов'язково закінчаться нашою перемогою,

— написала Полякова.

Оля Полякова – "Пташка": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалась нова композиція Олі Полякової. Однак багато прихильників у коментарях зауважили, що не змогли стримати сльози, переглядаючи кліп:

"Неймовірно щемлива пісня, Оля дякую вам за неї";

"Дякую за пісню та вашу працю! Слава Україні!";

"Я не можу, ком стискає горло... Словами не передати, як хочеться, щоб усі діти України, більше ніколи не знали, що таке війна... Яна, ти дуже сильна, неймовірна дівчинка";

"Неймовірно боляче дивитись, як страждають саме діти";

"Дякую за таку гарну пісню";

"Від пісні та кліпу сльози";

"Неможливо дивитися без сліз".

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