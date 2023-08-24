Трек співачка присвятила всім, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України. Головною героїнею кліпу стала 12-річна Яна, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу в Краматорську.
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Оля Полякова випустила нову пісню
У відеороботі на композицію співачка захопила глядачів зворушливою історією 12-річної дівчинки Яни. У кліпі також з'явилися кадри з краматорського вокзалу та відео з особистого архіву сім'ї Степаненків, на яких видно, як дівчинка проходила реабілітацію.
У 32 річницю Незалежності України презентую свою нову пісню "Пташка", яка є символом незламності всіх, хто сьогодні потерпає від війни в нашій країні. Це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки у ці трагічні для країни часи, які обов'язково закінчаться нашою перемогою,
— написала Полякова.
Оля Полякова – "Пташка": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Фанам дуже сподобалась нова композиція Олі Полякової. Однак багато прихильників у коментарях зауважили, що не змогли стримати сльози, переглядаючи кліп:
- "Неймовірно щемлива пісня, Оля дякую вам за неї";
- "Дякую за пісню та вашу працю! Слава Україні!";
- "Я не можу, ком стискає горло... Словами не передати, як хочеться, щоб усі діти України, більше ніколи не знали, що таке війна... Яна, ти дуже сильна, неймовірна дівчинка";
- "Неймовірно боляче дивитись, як страждають саме діти";
- "Дякую за таку гарну пісню";
- "Від пісні та кліпу сльози";
- "Неможливо дивитися без сліз".
Новинки до Дня Незалежності від українських виконавців
- Тіна Кароль випустила українську версію треку One Nation Under Love, який спеціально для України написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен. Також співачка презентувала символічний кліп на пісню.
- Український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та співачка Злата Огнєвіч вперше презентували дуетну роботу "Народжені вільними". Композиція розповідає про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними.
- До свята Дня Незалежності трек презентувала співачка Jerry Heil. Вона заспівала у дуеті з польським репером PRZYŁU. Артисти випустили пісню BRACIA – композиція розповідає про дружбу між українцями та поляками та єдність народів.